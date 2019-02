Annuncio

Roberto Mancini, Ct della Nazionale, nella conferenza di vigilia dello stage che si tiene a Coverciano ha fatto il punto su alcuni temi caldi del calcio italiano che riempiono le cronache sportive. In primo luogo ha parlato dell'Inter che dopo un avvio di campionato buono, con l'inizio del nuovo anno sta vivendo un periodo travagliato per le sconfitte subite in Coppa Italia e in campionato. Durante la stagione, secondo Mancini, è fisiologico che le squadre hanno alti e bassi, l'importante è continuare a lottare perché comunque la sua ex squadra occupa ancora il terzo posto.

Il Ct è contento per la crescita esponenziale di Zaniolo che a settembre non giocava ed ora è uno dei titolari alla Roma. Per il centrocampista ci sono buone probabilità di ricevere la sua convocazione: "Se giochi nella Roma e in Champions League puoi giocare anche in Nazionale", questa la convinzione dell'ex Sampdoria.

Per quanto riguarda Balotelli fa parte degli azzurri, ma le due partite giocate con il Marsiglia non sono sufficienti per essere chiamato per le prossime gare. Al momento ci sono molti giovani che si stanno mettendo in luce nel panorama del calcio italiano e per il 2020 potrebbero già essere protagonisti dell'Europeo, ma Roberto pensa ancora al 2018 quando l'Italia non ha partecipato al Mondiale. La Juventus da inizio anno è un po' in affanno, soprattutto nelle ultime due gare, durante le quali ha incassato sei gol, soprattutto a causa dell'assenza per infortunio di Bonucci e Chiellini. L'intervistato è consapevole dell'importanza di questi due giocatori anche in proiezione azzurra. La Vecchia Signora oltre ai due infortunati ha dovuto fare i conti con l'assenza di Benatia che ha deciso di trasferirsi all'Al Duhail, nonostante ciò, ci sono tutti i presupposti perché la capolista possa riprendersi: "Bonucci e Chiellini sono importanti, le loro assenze pesano", questo il pensiero dell'allenatore che poi rassicura: "Credo che si riprenderanno" .

Gli obiettivi dell'Italia

Il traguardo da raggiungere con la Nazionale italiana è vincere le gare del 2019: "Siamo l'Italia. Dobbiamo vincerle tutte e risalire il ranking", questa l'affermazione del tecnico. La consapevolezza di migliorare affonda nella certezza che in rosa ci sono buoni talenti e prima o poi torneranno a fare gol. Ad esempio, Federico Chiesa ultimamente sta segnando molto con la Fiorentina e continuando su questa scia potrebbe far bene anche all'Italia. Un altro giocatore viola in buone condizioni è Benassi, già convocato qualche volta tra gli azzurri. L'ultima battuta riguarda Hamsik che si è trasferito dal Napoli in Cina. L'addio dello slovacco ha lasciato l'amaro in bocca anche a Mancini, perché ha dato molto alla Serie A.