Si avvicina il match Sassuolo-Juventus e l'ex bianconero Pol Lirola ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, durante la quale ha raccontato come si sta preparando per la gara del Mapei Stadium. Il terzino sul profilo WhatsApp ha la sua foto mentre marca Cristiano Ronaldo, il suo mito di sempre. All'indomani del match d'andata, il giovane non credeva ancora che il suo sogno di essere in campo con CR7 si fosse avverato. I suoi idoli calcistici sono sempre stati Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, con il portoghese in pole, tanto che i suoi genitori in più occasioni gli hanno regalato la sua maglia.

"Ronaldo e Messi sono due fuoriclasse, ma io ho sempre preferito CR7", cosi l'ex bianconero. A Torino ha scambiato la sua maglia con quella di Paulo Dybala, che ha conosciuto ai tempi in cui era alla Juventus, ma avrebbe voluto tanto anche la casacca di CR7, per cui domenica ci riproverà con la speranza di avere più fortuna.

"Domenica ci provo con Ronaldo", questa l'intenzione dell'intervistato che ricorda bene la difficoltà di arginare il portoghese, che possiede diverse qualità: "Dribbling, colpo di testa e accelerazione". Il giocatore di ruolo a cui si ispira è Dani Alves, ma Lirola apprezza molto anche Cancelo e Carvajal.

La preparazione in vista della Juve

Per prepararsi alla sfida, Lirola guarderà dei video, anche se secondo lui poi sul prato verde tutto è diverso. Lo spagnolo, conoscendo l'ambiente bianconero, è consapevole che la bocciatura in Coppa Italia e il pareggio casalingo con il Parma hanno reso la squadra di Massimiliano Allegri "arrabbiatissima" e per questo ancora più pericolosa. I neroverdi però non si arrenderanno e cercheranno di beffare gli ospiti.

"Nessuno è imbattibile". Il desiderio di Pol è servire l'assist per il gol vittoria a Berardi. Il classe 1997 avrebbe voluto continuare a militare tra le fila bianconere, ma adesso nel club di Squinzi si trova bene e comunque sarà sempre grato alla Juventus che lo ha prelevato a 16 anni dall'Espanyol e lo ha fatto crescere: "Alla Juve devo tutto". La speranza di approdare in un top club rimane il traguardo di Lirola. L'ultima battuta riguarda la sfida di Champions League Atletico Madrid-Juventus. Secondo il terzino, sono due squadre toste e si imbriglieranno a vicenda. Ultimamente all'organico dei colchoneros si è aggiunto anche il suo amico Alvaro Morata, al quale ha fatto l'in bocca al lupo telefonicamente.

"Passano i bianconeri in Champions", questo l'auspicio dell'ex Juve.