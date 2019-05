Juventus-Atalanta è finita 1-1. Un punto a testa nel posticipo serale della domenica della 37esima giornata di Serie A. Tra i voti più alti nelle pagelle delle due squadre ci sono proprio quelli dei due giocatori che sono riusciti a segnare, vale a dire Ilicic da una parte e Mandzukic dall'altra.

La Juventus fa un piccolo passo avanti in una classifica che l'ha vista già da tempo festeggiare lo scudetto. L'Atalanta ora è invece terza insieme all'Inter a quota 66 e si giocherà all'ultima giornata la possibilità di accedere alla prossima Champions League.

Le pagelle di Juventus-Atalanta

Juventus: Szczesny 6; Cancelo 6, Bonucci 6, Barzagli 6 (60' Mandzukic 7), Alex Sandro 5.5 (46' Bernardeschi 5); Can 6, Pjanic 6, Matuidi 6 (84' Kean sv); Cuadrado 6.5, Ronaldo 6, Dybala 6.

I voti di Juventus-Atalanta: Ilicic e Mandzukic tra i migliori

Atalanta: Gollini 6; Hateboer 5.5, Djimsiti 6.5, Masiello 6; Castagne 5.5, Freuler 6, De Roon 6, Gosens 5.5 (60' Mancini 6); Ilicic 6.5 (77' Barrow sv), Gomez 6 (74' Pasalic sv); Zapata 6.5.

I migliori in campo

Non ha giocato dall'inizio Mandzukic ma alla fine è stato lui a prendersi la scena nell'ultimo match casalingo della Juventus in questa stagione. L'attaccante croato è entrato in campo a mezz'ora dalla fine prendendo il posto di Barzagli ed è riuscito a far centro con una bella deviazione volante in spaccata.

Mossa giusta dunque quella di Allegri di mandarlo in campo. Nell'Atalanta non ci sono state delle vere e proprie eccellenze, tra i migliori della squadra di Gasperini ci sono però Zapata e Ilicic. Lo sloveno, che ha confermato il suo buon momento, però è riuscito dove non è riuscito il centravanti colombiano, ovvero mettere la palla alle spalle di Szczesny.

La cronaca del match

Partenza subito forte in Juventus-Atalanta. Dopo 8 minuti gli ospiti sfiorano il gol con Hateboer che scheggia la traversa.

I bianconeri replicano con un tiro di Ronaldo che Gollini blocca con sicurezza. Il match prosegue sui binari dell'equilibrio fino alla mezz'ora, quando Zapata sfiora la rete del vantaggio per l'Atalanta. Il gol è comunque nell'aria e arriva al minuto numero 33. Sugli sviluppi di un corner, Masiello spizza la palla che arriva sui piedi di Ilicic, che da pochi passi insacca. Atalanta che va anche vicina al raddoppio prima del riposo con Zapata in due occasioni.

Nella ripresa la sfida rimane equilibrata, ma la Juventus inizia a prendere campo. Esce Barzagli tra gli applausi dello Stadium, ultima gara per lui in casa con la maglia della Juventus, e al suo posto entra Mandzukic. Proprio l'attaccante croato riesce a pareggiare i conti a dieci minuti dalla fine, con una deviazione in spaccata davvero pregevole su un cross proveniente dalla destra. Finisce 1-1.