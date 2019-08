Parma-Juventus sarà la prima partita della Serie A 2019-20 ed è in programma alle ore 18 di sabato prossimo, 24 agosto. Un esordio dunque in trasferta per i bianconeri di Maurizio Sarri, che potrebbe non essere in panchina a causa di problemi di salute. Il Parma è una squadra che si è mossa molto bene in questo calciomercato e che punterà magari a qualcosa in più di una comoda salvezza. Nelle probabili formazioni di questo match non sembrano esserci molti dubbi.

Del resto i due allenatori stanno lavorando da tempo con le loro squadre e dovrebbero avere le idee chiare su chi mandare in campo in questo esordio stagionale.

La probabile formazione della Juventus

Cristiano Ronaldo ha recuperato dall'acciacco patito nei giorni scorsi e dunque farà sicuramente parte dell'undici titolare della Juve che affronterà il Parma. Anche De Ligt sembra essere sulla via del recupero e si gioca una maglia dall'inizio.

Ma andiamo con ordine. La Juventus scenderà in campo con il 4-3-3, con Szczesny chiamato a difendere i pali. In difesa il terzino destro sarà Danilo, con Alex Sandro che invece giocherà sull'out opposto. Al centro della difesa De Ligt potrebbe esordire dal primo minuto, con Chiellini al suo fianco. Qualche dubbio in più invece in mezzo al campo, dove Pjanic sarà il regista con accanto il nuovo acquisto Rabiot chiamato a dare ancora più qualità alle giocate dei bianconeri.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

L'ultima maglia se la contenderanno probabilmente Ramsey e Emre Can, con il primo che pare leggermente avvantaggiato. In attacco come detto ci sarà Cristiano Ronaldo, impossibile pensare ad una Juventus priva della sua stella. Al suo fianco sono in salita le quotazioni di Dybala, che pur essendo un uomo mercato è anche uno dei migliori attaccanti in circolazione in serie A. Per l'ultimo posto sarà ballottaggio tra Douglas Costa e Bernardeschi e non è da escludere una staffetta tra i due.

Come giocherà il Parma?

Anche nel Parma sembrano esserci pochi dubbi riguardo lo schieramento di mister D'Aversa. In porta ci sarà Sepe, nella linea a quattro difensiva Iacoponi dovrebbe giocare al centro con l'esperto Bruno Alves. Sulla fascia destra spazio a Laurini, mentre a sinistra giocherà Gagliolo. L'unico vero dubbio dell'allenatore riguarda Kucka, le cui condizioni fisiche non solo al meglio.

Difficile pensare che possa essere rischiato per questa partita, per cui al suo posto a centrocampo dovrebbe esserci Grassi. Gioca dall'inizio il nuovo acquisto Hernani insieme a Barillà. In avanti il Parma giocherà con tre attaccanti che potrebbero dare molto fastidio alla difesa bianconera. Inglese sarà il perno, ai suoi fianchi ci saranno due esterni rapidi e tecnici come Gervinho e Karamoh.