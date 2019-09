Ieri si è conclusa la sessione estiva di calciomercato con la Juventus, che non è riuscita a piazzare coloro i quali sono considerati esuberi, perché non rientrano nei piani del nuovo tecnico Maurizio Sarri.

Archiviata la sessione dei trasferimenti, oggi entro la mezzanotte i club partecipanti alla Champions League dovranno presentare la lista Uefa. L'elenco dei bianconeri sarà costituito da 22 uomini, a fronte dei 25 previsti e ciò è dovuto al fatto che in rosa c’è solo un giocatore cresciuto nel vivaio, ovvero Carlo Pinsoglio.

Visto l’affollamento della rosa, per forza di cose qualche giocatore sarà fuori dall’elenco. In difesa fino a pochi giorni fa il candidato ad essere tagliato era Daniele Rugani, ma adesso con il grave infortunio di Giorgio Chiellini il suo nome farà parte della lista. Il capitano, che oggi si sottoporrà ad intervento chirurgico per la riduzione della lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro a Innsbruck, salterà tutta la fase a gironi, mentre le porte della Champions League potrebbero per lui riaprirsi alla fine della sessione invernale, quando per la fase ad eliminazione diretta potranno essere inseriti in elenco tre nomi nuovi anche tra coloro che hanno giocato precedentemente i due tornei europei.

Grandi nomi a rischio

A centrocampo sarà escluso uno tra Emre Can, Rodrigo Bentancur e Aaron Ramsey. Il tedesco, con l’arrivo di Maurizio Sarri sarebbe diventato l’ultimo dei mediani nelle gerarchie, mentre l’uruguaiano non è stato impiegato completamente in queste prime due gare di Serie A. Il gallese, invece potrebbe essere uno dei preferiti del tecnico di Valdarno, ma quando stava per riprendersi dal lungo infortunio rimediato in primavera, è nuovamente andato out per altri problemi fisici.

A causa delle condizioni fisiche ancora precarie, quindi il numero 8 bianconero sembrerebbe il prescelto per essere "depennato" dalla prima fase del massimo torneo europeo.

In attacco dovrebbe essere assente dall’elenco Mario Mandzukic, pedina inamovibile con Allegri, adesso considerato invece quasi avulso dal progetto tecnico del nuovo allenatore. Il croato ha rifiutato l’offerta di molti top club, tra i quali ricordiamo Manchester United e Paris Saint Germain, ora sarebbe nel mirino di club qatarioti, ma è probabile che voglia aspettare gennaio per trasferirsi con calma in un altro club.

Nella finestra invernale, solo dopo poco più di un anno, potrebbe salutare la "Vecchia Signora" Emre Can che la dirigenza della Continassa avrebbe scambiato volentieri nei giorni scorsi con Ivan Rakitic del Barcellona.

La particolarità della lista 2019 è che non ci sarà il numero 9: tale numero è stato tolto a Gonzalo Higuain nel precampionato con l’intenzione di consegnarla ad un nuovo centravanti, ma dopo che sono evaporati gli obiettivi di mercato in attacco la maglia è rimasta senza proprietario.