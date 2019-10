La Juventus, dopo il colpo ad effetto Cristiano Ronaldo dello scorso anno, sarebbe determinata a proseguire nella scia di cercare altri top player. Da tempo il presidente Andrea Agnelli ha annunciato l'acquisto di un "CR7 giovane", figura che sembrerebbe essere stata individuata in Kylian Mbappé. L'operazione per arrivare al campione del mondo di Russia 2018 avrebbe un costo complessivo di circa 380 milioni di euro, cifra non certo alla portata di tutti.

Il PSG, detentore del cartellino del classe 1998, non potrebbe pretendere meno dei 180 milioni spesi per prelevarlo dal Monaco e lo stipendio del giocatore poi non sarebbe inferiore a 20 milioni di euro netti a stagione (quindi quasi 40 milioni lordi), che moltiplicati per i cinque anni di un ipotetico contratto farebbero lievitare il costo per lo stipendio a 200 milioni di euro. Appunto un'operazione che arriverebbe a un totale di 380 milioni.

Stando a queste probabili cifre, riportate da Tuttosport, il transalpino peserebbe a bilancio 76 milioni annui, a fronte degli attuali 84 milioni di Ronaldo. I costi dunque sarebbero molto vicini a quelli dell'ex Real Madrid, ma considerando la giovane età dell'attaccante sarebbe un'investimento futuribile e con alte probabilità di essere ripagato in termini di merchandising. Ci sarebbe da considerare, però, che Mbappé in questo momento non è ancora un "uomo azienda" come CR7, il quale si è sostanzialmente ripagato da solo con l'aumento dei ricavi commerciali e di branding bianconero.

La suggestione Mbappé

Al momento Mbappé è soltanto un sogno per il pianeta bianconero, ma il presidente Andrea Agnelli starebbe lavorando affinché ci siano i margini per diventare realtà. Giovedì scorso nell'Assemblea dei soci della Juventus è stato varato il piano per l'aumento di capitale pari a 300 milioni di euro per ottemperare all'espansione sportiva e commerciale del club bianconero. Il capitale sarebbe propedeutico anche all'acquisto di un "CR7 giovane".

Oltre agli oneri pecuniari, la Vecchia Signora per arrivare a Mbappé, dovrebbe superare la riottosità del Paris Saint Germain. I parigini, da tempo ai ferri corti con Neymar che in estate avrebbe preferito già cambiare aria, difficilmente accetteranno di privarsi dell'ex Monaco. La dirigenza della Continassa per ammorbidire il club Al-Khelaifi potrebbe inserire nella trattativa Paulo Dybala, contropartita tecnica molto gradita al ds Leonardo.

Il dirigente ex Milan nell'ultima sessione di Calciomercato aveva infatti preso contatti con Paratici per sondare il terreno in merito alla cedibilità della Joya.

Esuberi da piazzare

La dirigenza della Continassa, seppur proiettata a pensare in grande, non può dimenticare che in rosa ci sono degli esuberi, individuati in Mandzukic e Perin che gravano sui costi societari. Un rinnovo di contratto, secondo il "Corriere di Torino", potrebbe ammortizzare i costi, ma la volontà di entrambi sarebbe quella di lasciare Torino a gennaio.

Per il 'gigante' croato potrebbe farsi nuovamente avanti il Manchester United che però non sarebbe più disposto ad offrire 15 milioni, richiesti dai venditori. Il portiere italiano vorrebbe provare a essere convocato all'Europeo, per cui gradirebbe rimanere in Italia, ma non chiuderebbe le porte ad offerte provenienti dall'estero.