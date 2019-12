Tre punti decisamente importanti in palio domani sera, 15 dicembre (calcio d'inizio alle 20.45) allo stadio "Artemio Franchi". La Fiorentina, protagonista di un avvio di stagione tutt'altro che esaltante, ospita l'Inter capolista del campionato di Serie A. Un successo consentirebbe ai nerazzurri di rimanere in testa, mentre per i viola sarebbe una salutare boccata d'ossigeno per tenere a distanza la zona pericolosa della classifica.

Sarà la tredicesima volta che i gigliati ospitano l'Inter nel mese di dicembre, tutti match relativi al massimo campionato, ed il bilancio che abbraccia oltre ottant'anni di calcio è di assoluta parità: 12 partite con 3 vittorie a testa e 6 pareggi.

Il primo confronto nel 1934

Lo stesso impianto di oggi situato nel quartiere di Campo di Marte, ma lo stadio allora si chiamava "Giovanni Berta", intitolato dal regime di Mussolini allo squadrista fiorentino che morì nel 1921 negli scontri del Pignone. Nella stagione 1934/35 per la prima volta Fiorentina ed Inter (all'epoca Ambrosiana) si affrontarono nell'ultimo mese dell'anno, era esattamente il 23 dicembre 1934. Il match si chiuse sull'1-1, botta e risposta in 9' dopo la mezz'ora del primo tempo tra il nerazzurro Meazza ed il viola Nehadoma.

Anni '60 e '70, disco rosso per l'Inter

Per trovare negli archivi un altro confronto disputato a dicembre in quel di Firenze tra Fiorentina ed Inter bisogna andare avanti di 30 anni, il 20 dicembre del 1964. Il risultato è 2-2, grande protagonista tra i locali è l'angelo dalla faccia sporca Humberto Maschio: sua la doppietta che permette ai gigliati di annullare il doppio vantaggio nerazzurro siglato da Mazzola e Corso. Altra sfida quasi tre anni dopo, il 3 dicembre del 1967, ed è un altro pareggio: 1-1 con reti di Amarildo per la Fiorentina e Domenghini per l'Inter.

Il 7 dicembre 1969, invece, la viola campione d'Italia in carica supera 2-0 l'Inter al Comunale, segnano Rizzo e Chiarugi. Tre confronti in dicembre anche negli anni '70: lo 0-0 nel giorno di Santo Stefano del 1971, il successo 1-0 della Fiorentina il 16 dicembre 1973 (autogol di Bedin) e l'1-1 del 22 dicembre 1974 (Casarsa per i gigliati, Mazzola per l'Inter).

Primo successo nerazzurro firmato da un grande ex viola

Nella stagione 1986/87, esattamente il 14 dicembre 1986, c'è il primo successo interista a Firenze relativo al mese di dicembre e lo firma un grande ex viola.

Con un preciso colpo di testa su cross di Fanna, infatti, Daniel Passarella realizza il match-point ad inizio ripresa e fissa il punteggio sull'1-0. Altro successo dell'Inter nel campionato successivo, il 13 dicembre 1987: ancora Passarella su rigore e Ciocci rimontano l'iniziale vantaggio della Fiorentina realizzato dal futuro interista Nicola Berti, finisce 2-1 per i nerazzurri.

Sempre negli anni '80, infine, l'Inter reduce dallo scudetto dei record pareggerà 2-2 a Firenze il 17 dicembre 1989: i locali vanno sull'1-0 con Roberto Baggio su rigore, la doppietta di Serena sancisce la rimonta dell'Inter che viene però acciuffata da Dell'Oglio.

Ultimi due confronti al "Franchi" negli anni 2000, parliamo ovviamente sempre di match disputati nel mese conclusivo dell'anno: il 10 dicembre 2000 la Fiorentina vince 2-0 con le reti di Enrico Chiesa e Rui Costa mentre il 2 dicembre 2007 il 2-0 è a favore dell'Inter con i gol di Jimenez e Cruz.