Fiorentina-Atalanta si avvicina e le probabili formazioni diventano sempre più chiare di giorno in giorno. Maggiori difficoltà nell'imbastire l'undici titolare le avrà Beppe Iachini che spera nel rientro di Castrovilli, ma rischia di perdere Caceres che andrebbe a rimpinguare la lista degli indisponibili formata da Duncan, Kouamé e Ribery.

Più lineare la situazione per Gasperini che, se da un lato non potrà contare sullo squalificato De Roon, dall'altro ha l'infermeria vuota. Dunque, al momento ci sono pochi dubbi per l'allenatore dei bergamaschi, se non un ballottaggio sulla destra fra Hateboer e Castagne.

La differenza in classifica tra le due squadre è evidente: i nerazzurri hanno 14 punti in più dei viola, e anche il momento di forma sembra sorridere maggiormente agli uomini di Gasperini. L'Atalanta, infatti, è reduce dal pareggio con il Genoa e dalla roboante vittoria per 7-0 in casa del Torino. Meno brillante il periodo dei toscani che, dopo due vittorie di fila con Spal e Napoli, hanno pareggiato in casa contro il Genoa e hanno perso a Torino con la Juventus.

I punti in palio sono pesanti, visto che gli ospiti puntano al quarto posto, mentre i padroni di casa hanno bisogno di fare bottino pieno per rinsaldare la propria posizione al centro della graduatoria di Serie A.

Fiorentina-Atalanta: la probabile formazione di Iachini

Fiorentina-Atalanta si avvicina e la probabile formazione dei viola è la più difficile da individuare. Il primo dubbio riguarda la difesa, con Milenkovic e Caceres che rientrano dalle rispettive squalifiche, anche se l'uruguaiano è dovuto volare ieri in patria per un problema familiare. Il 32enne sudamericano dovrebbe tornare oggi, ma il doppio volo intercontinentale nel giro di poche ore potrebbe avergli causato un accumulo di stress e stanchezza.

Di conseguenza, per il ruolo di centrale accanto a Pezzella è stato allertato Igor.

Sugli esterni del 3-5-2 di Iachini, si avviano verso la conferma Lirola a destra e Dalbert a sinistra, così come in mezzo al campo dovrebbero continuare a giostrare Benassi e Pulgar. Per la terza maglia, invece, tutto ruota intorno a Castrovilli. Il giovane centrocampista è rientrato in gruppo ieri, serpeggia un certo ottimismo intorno alle sue condizioni, ma comunque se non dovesse farcela sarebbe pronto Badelj.

In attacco è sempre vivo il ballottaggio tra Cutrone e Vlahovic. I due giovani bomber ogni settimana si giocano un posto accanto all'inamovibile Chiesa, e la situazione non sembra destinata a cambiare nemmeno alla vigilia della sfida con l'Atalanta. Per adesso in vantaggio sarebbe l'ex Milan, ma è probabile che i due si diano il cambio a gara in corso. Tutto muterà probabilmente con il ritorno di Ribery, poiché è difficile pensare che il francese o Chiesa possano sedersi in panchina. Iachini dovrà trovare il modo di farli convivere senza destinare perennemente al ruolo di riserve Vlahovic e Cutrone.

Questo problema, comunque, dovrebbe presentarsi dopo la metà di marzo, poiché è davvero difficile che l'ex Bayern Monaco possa anticipare i tempi del recupero.

Contro l'Atalanta, quindi, i viola si dovrebbero schierare così (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Benassi, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

Gasperini ha pochi dubbi per Fiorentina-Atalanta

Meno variabili per Gasperini nella probabile formazione nerazzurra di Fiorentina-Atalanta. L'unico assente tra i bergamaschi sarà il metronomo del centrocampo De Roon, giocatore fondamentale, squalificato per una giornata dal giudice sportivo.

Nell'analisi dell'undici, partiamo da più indietro, con Gollini che sarà protetto dalla solita linea a tre che dovrebbe essere formata da Toloi, Palomino e uno tra Djimsiti e Caldara, con il primo favorito. Passando al centrocampo, in cabina di regia dovrebbe schierarsi il jolly Pasalic, ormai sempre più centrocampista centrale dopo essere stato per lungo tempo utilizzato alle spalle delle punte. Al fianco del croato dovrebbe esserci spazio per lo svizzero Freuler, mentre a sinistra sembra ormai impossibile rinunciare a Gosens. Qualche dubbio in più sulla destra dove Castagne potrebbe scalzare Hateboer, apparso in difficoltà con il Genoa.

Nessun problema in attacco, dove la Dea dovrebbe poter contare su tutte le sue bocche da fuoco. Gomez e Ilicic dovrebbero agire alle spalle di Zapata per comporre uno dei tridenti più spettacolari e prolifici d'Italia e d'Europa. Ancora panchina per Muriel che Gasperini ormai preferisce utilizzare come uomo "spaccapartita" a gara in corso.

La probabile formazione della Dea per Fiorentina-Atalanta dovrebbe quindi essere (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.