La 23ª giornata di Serie A si aprirà il 7 febbraio. In vista del prossimo turno, molte squadre dovranno fare i conti con squalifiche e infortuni. Roma e Bologna apriranno il turno tra tanti problemi di formazione. Le squadre che stanno meglio sono Atalanta e Udinese. Il match clou del prossimo turno sarà il derby di Milano con Conte che spera di recuperare Handanovic ma perde Lautaro Martinez e Bastoni. Pioli dovrebbe avere a disposizione Ibrahimovic.

Gli indisponibili degli anticipi di Serie A

Venerdì la prima gara della ventitreesima giornata di Serie A sarà Roma-Bologna, partita che i due tecnici affrontano tra mille difficoltà.

Tra i padroni di casa lo squalificato Pellegrini andrà a fare compagnia in tribuna agli infortunati Diawara, Zaniolo e Zappacosta, ancora in forse Mkhitaryan. Tra i felsinei Poli è stato fermato dal giudice sportivo mentre Medel, Dijks, Krejci, Sansone e Santander sono infortunati. Meno complicata la via verso Fiorentina-Atalanta di Iachini e Gasperini coni i viola senza Ribery, Duncan e Kouamè e i bergasmaschi che dovranno rinunciare al solo De Roon squalificato.

Tre i sicuri assenti, tutti per problemi fisici, di Torino-Sampdoria, sfida di sabato alle 18.

Il neo tecnico granata Longo non potrà contare su Verdi, Zaza e probabilmente Ansaldi, Ranieri sarà senza il lungodegente Ferrari e deve valutare con attenzione le condizioni di Quagliarella, Depaoli e Jankto. A chiudere il programma degli anticipi di Serie A sarà Verona-Juventus con gli scaligeri senza l'attaccante Salcedo e lo squalificato Amrabat. Per Sarri le assenze sono sempre le solite: Khedira, Demiral, Danilo e Chiellini, che ieri è rientrato in gruppo, a cui si aggiunge Bernardeschi reduce da un problema al polpaccio.

Gli indisponibili della domenica di Serie A

La prima gara della domenica di Serie A sarà SPAL-Sassuolo. Semplici dovrà fare a meno di Cerri, D’Alessandro, Fares e forse Cionek. De Zerbi vede invece svuotarsi l’infermeria in cui rimangono i soli Chiriches e Tripaldelli, può farcela Marlon. Rose quasi al completo per Brescia e Udinese che si affronteranno alle 15. Le 'Rondinelle' perdono Torregrossa per squalifica ma recuperano Balotelli, tra i friulani resta il solo Samir in infermeria.

La scure del giudice sportivo si è abbattuta su Genoa-Cagliari con Romero, Behrami e Cigarini tutti squalificati ma non saranno gli unici assenti. Nicola non avrà a disposizione Lerager, va peggio a Maran che sarà senza Ceppitelli, Pavoletti e Rog.

L’ultima gara della domenica pomeriggio sarà Napoli-Lecce, con Gattuso che sorride per i rientri a pieno regime di Koulibaly e Allan ma non potrà schierare Elmas (squalificato), Ghoulam e Malcuit. Liverani sta vivendo una settimana molto turbolenta: perso Tatchtsidis, sono ancora in dubbio Meccariello, Babacar, Farias, Gabriel, Saponara, Donati e Lapadula.

Alle 18 il Parma, in emergenza come al solito, ospita la Lazio senza quasi tutto l’attacco: ieri si è fermato Cornelius che va ad aggiungersi agli indisponibili Sepe, Inglese, Kulusevski, Scozzarella e Gervinho, messo fuori rosa. Meno problemi per Simone Inzaghi che perde Cataldi, mentre sono ancora da valutare le condizioni di Correa.

Per chiudere il derby di Milano che si giocherà domenica alle 20:45. Il grande dubbio della vigilia sarà Handanovic che ha problemi ad una mano e sembra essere a forte rischio. Conte dovrà rinunciare sicuramente a Bastoni e Lautaro Martinez, squalificati, mentre dovrebbero farcela Gagliardini e Sensi.

Nel Milan va verso l'ok Zlatan Ibrahimovic, da valutare le condizioni di Krunic, sicuro assente il solito Duarte.