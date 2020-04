La Juventus, nelle ultime settimane, si è ritrovata ad affrontare l'emergenza legata al Coronavirus. Infatti, tre dei suoi giocatori hanno contratto il Covid-19 e il club ha dovuto prendere tutte le precauzioni del caso. Infatti, la Juventus ha dovuto sottoporre tutti i suoi giocatori al tampone dopo che Daniele Rugani è stato il primo calciatore di Serie A a contrarre il virus. Fortunatamente, i bianconeri che sono risultati positivi al Covid-19, oltre al difensore toscano, sono stati Paulo Dybala e Blaise Matuidi, mentre gli altri calciatori sono risultati tutti negativi.

I tre giocatori della Juventus non hanno accusato sintomi particolari e solo l'argentino ha avuto qualche problema in più rispetto ai compagni. Per Dybala, però, sono arrivate buone notizie visto nella giornata di ieri domenica 12 aprile ha ripreso ad allenarsi.

Non ci sono comunicazioni sulla guarigione dei giocatori della Juventus

In questi giorni, la Juventus non ha diramato nessuna comunicazione ufficiale che riguardi i suoi tre giocatori che sono risultati positivi al Coronavirus. Solo Dybala ha dato costantemente degli aggiornamenti sul suo stato di salute.

Infatti, il numero 10 juventino, tramite i social, ha spiegato che ha avuto sintomi abbastanza forti, ma che fortunatamente da alcuni giorni sta meglio. Dybala ha anche confidato di essere in attesa dell'esito di un nuovo tampone di controllo. La Joya, però, nella giornata di ieri, ha ripreso ad allenarsi e questa è senza ombra di dubbio un'ottima notizia. Infatti, Dybala ha condiviso su Instagram due immagini che lo ritraggono nella sua palestra casalinga mentre si allena.

Anche la compagna di Dybala positiva al Coronavirus

Dybala, lo scorso 21 marzo, ha annunciato di aver contratto il Covid-19. Oltre, all'argentino anche la sua fidanzata Oriana Sabatini è risultata positiva al Coronavirus. I due ragazzi già dall'11 marzo sono in quarantena nella loro abitazione torinese e vi rimarranno finché non terminerà il lockdown. Dybala e la compagna per ottenere la completa guarigione dal Coronavirus dovranno risultare negativi a due tamponi consecutivi svolti a distanza di 24 ore l'uno dall'altro.

Dybala, inoltre, quando riprenderanno gli allenamenti, verrà costantemente monitorato dallo staff medico della Juventus e la ripresa delle sedute per lui sarà graduale. Anche Rugani e Matuidi probabilmente seguiranno lo stesso iter. La Juventus, ancora, non ha indicato una data precisa per la ripresa degli allenamenti. Al momento, per le squadre di Serie A, la ripresa delle sedute di lavoro potrebbe avvenire dopo il 4 maggio. Il campionato, se ci saranno le condizioni, potrebbe ripartire verso la fine di maggio. Le squadre, alla ripresa degli allenamenti, dovranno seguire delle indicazioni precise per evitare ogni tipo di rischio per gli atleti.

Inoltre, nel corso della settimana, i 9 giocatori della Juventus che sono all’estero rientreranno a Torino perché dovranno osservare un ulteriore periodo di isolamento. Questi calciatori resteranno in quarantena per 14 giorni come prevede il decreto per le persone che rientrano in Italia da Paesi stranieri.