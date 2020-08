La Juventus, in queste ore, deve fare i conti con l'eliminazione dalla Champions League e adesso deve concentrarsi sul futuro. In casa bianconera, ovviamente, c'è grande delusione e ci potrebbe essere un nuovo cambio in panchina.

Nel post partita del match europeo, in molti si sono espressi sulla stagione della Juventus, che certamente non è stata una delle migliori. Anche Alessandro Del Piero ha commentato la debacle europea della sua ex squadra: "L'obiettivo stagionale per la Juventus deve essere anche la Champions con lo Scudetto", ha spiegato l'ex Capitano ai microfoni di Sky Sport. Per Del Piero, inoltre, ci deve essere un cambio di marcia dal punto di vista della mentalità: "La società dovrebbe cambiare mentalità.

Non ho visto una Juve che ha fatto meglio del Lione in qualcosa di specifico".

Del Piero promuove CR7

Nel corso di questa stagione, la Juventus ha vissuto momenti di alti e bassi e probabilmente il feeling con Sarri non è mai scattato. Il tecnico toscano non è stato in grado di dare un'identità alla squadra e inoltre ha portato una fragilità difensiva che non si era mai vista negli anni precedenti.

Una delle poche note positive della stagione della Juventus è stato Cristiano Ronaldo. Anche ieri sera CR7 ha segnato una doppietta ed è andato ad un passo dal realizzare il terzo gol. Gli sforzi di Ronaldo, però, non sono stati sufficienti per permettere alla Juventus di eliminare il Lione.

Alessandro Del Piero, ieri sera 7 agosto, ha elogiato la prestazione di CR7: "Contro il Lione ha dato una lezione non solo per il gol, ma per come ha giocato tutta la partita".

La Juventus, però, deve cambiare atteggiamento se vorrà dire la sua anche in Europa. Per Del Piero, nel match contro il Lione, i bianconeri non hanno avuto la giusta cattiveria: "È mancata la scintilla, cioè quel pizzico di cattiveria che in altri anni si è vista". Certo la stagione 2019/2020 è stata particolarmente difficile vista la sospensione per Covid-19, ma secondo "Pinturicchio" alla Juventus probabilmente non c'erano le giuste motivazioni: "Ovviamente parliamo di una stagione particolare, - ha spiegato Del Piero nel post partita di Sky Sport - ma forse è mancata quella cosa interna che ti fa bollire il sangue".

La Juventus pensa già al futuro

Alessandro Del Piero, ieri, ha fatto alcune interessanti considerazioni sul futuro della Juventus, riflessioni che stanno facendo anche i dirigenti bianconeri. Infatti, stando a quanto afferma Sky Sport, già nella giornata di oggi 8 agosto, i vertici juventini si incontreranno per decidere il futuro di Sarri.

La Juventus valuterà la stagione nel complesso, ma una conferma del tecnico sembra improbabile. Nelle prossime ore, comunque, se ne saprà qualcosa di più. In ogni caso i bianconeri ripartiranno dalle loro certezze che sono Cristiano Ronaldo per il presente e Matthijs De Ligt, Rodrigo Bentancur e Merih Demiral per il futuro.