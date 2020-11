Il giorno dopo della morte di uno dei più grandi avversari della storia del Milan, i rossoneri tornano in campo. Tanti gli omaggi a Diego Armando Maradona. Molto toccante quello di Franco Baresi, capitano del Milan che negli anni ha affrontato da avversario il Napoli di Maradona.

Alle 18.55 il Lille ospita il Milan. La classifica vede i francesi in testa al girone H dopo la vittoria di San Siro. Il Milan è al secondo posto con 6 punti.

La partita d'andata è stata l'unica vera macchia del Milan post lockdown. I rossoneri infatti sono scesi in campo senza quell'atteggiamento vincente e determinato che ha contraddistinto le prestazioni da febbraio in poi. Le scorie della partita col Lille si sono visti anche in Milan Verona dove i rossoneri hanno pareggiato. L'ultima in ordine di tempo è la vittoria del Milan a Napoli. Questa sera i rossoneri dovranno fare a meno del proprio faro. Zlatan Ibrahimovic infatti sarà a riposo dopo i problemi muscolari che l'hanno fermato al San Paolo. Situazione da verificare nei prossimi giorni, ma quasi sicuramente salterà anche la Fiorentina. L'attacco sarà guidato dal croato Rebic. Prima presenza da titolare per il norvegese Hauge che è reduce dal suo primo gol in Serie A.

Assenza pesante anche nel Lille. Tra i francesi non giocherà Renato Sanches, ma giocherà lo spauracchio di San Siro Yazici. Ancora assente il tecnico Pioli e il suo vice Murelli, in panchina per il Milan ci sarà nuovamente Daniele Bonera.

I giocatori a disposizione di Galtier per il Lille:

Karnezis, Djalo, Bamba, Ikone, Yilmaz, Weah, Pied, Bradaric, Maignan, Botman, Xeka, Araujo, Lihadji, Soumare, Niasse, Chevalier, Fonte, David, Yazici, Andre, Soumaoro, Reinildo.

Milan i convocati di Bonera per la partita di Lille

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Tonali.

Attaccanti: Colombo, Maldini, Rebić.

Lille - Milan pronostico e quote: guidano i francesi!

I francesi partano con un risicato vantaggio nel pronostico.

La vittoria del Lille è quotata 2,60 mentre la vittoria dei rossoneri è data 2,70. Il pareggio è stimato 3,20. Vige l'incertezza nei risultati. Più interessanti le quote sul numero di gol Over 2,5 a 1,77e Over 3,5 a 2,70. La quota GOL è data a 1,60. Senza Ibrahimovic il marcatore con la quota più bassa è Burak Yilmak a 5 seguito da Ante Rebic e da Lorenzo Colombo entrambi a 6.