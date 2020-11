La Juventus a gennaio potrebbe essere una delle protagoniste del calciomercato invernale, anche in uscita. Si starebbe lavorando ad esempio alla rescissione consensuale di Sami Khedira, inoltre potrebbe partire anche il centrocampista offensivo Federico Bernardeschi.

Nelle ultime ore però è rimbalzata un'indiscrezione di mercato su Paulo Dybala. L'argentino fatica a trovare l'intesa sul rinnovo di contratto, che scade a giugno 2022. Per questo potrebbe decidere per una nuova esperienza professionale. La sua possibile destinazione - secondo la testata spagnola Todofichajes.com - sarebbe il Real Madrid.

Dybala potrebbe trasferirsi a gennaio al Real per 80 milioni

Secondo il giornale sportivo Todofichajes.com la Juventus potrebbe cedere già a gennaio la punta argentina Paulo Dybala. L'idea della società bianconera sarebbe quella di non aspettare il Calciomercato estivo per venderlo, così da evitare eventuali svalutazioni del cartellino del giocatore. Sarebbe seguito dal Real Madrid, pronto a investire sull'argentino anche in previsione della partenza di Isco.

Il centrocampista offensivo spagnolo è oramai considerato una riserva dal tecnico Zinedine Zidane e per non perdere la possibilità di essere convocato per gli Europei 2021 starebbe valutando una nuova esperienza professionale. Piace infatti in Premier League ma anche in Serie A, in particolar modo all'Inter.

Il Real Madrid - secondo Todofichajes.com - potrebbe offrire 80 milioni di euro per il cartellino di Paulo Dybala, soldi utili alla Juventus per rimpinguare la casse e per proseguire la strategia di alleggerimento del monte ingaggi.

Il resto del mercato della Juventus

L'eventuale cessione di Paulo Dybala potrebbe rappresentare un ridimensionamento delle ambizioni bianconere, almeno a livello europeo.

A meno che il giocatore non venga sostituito da un altro top player. In questo momento però la difficile situazione economica che sta riguardando il mondo del calcio (e quindi anche la Juventus) non sembra favorire un eventuale investimento pesante.

Pare probabile che la Juventus si possa affidare a delle occasioni low cost per l'estate 2021, magari attingendo magari al mercato dei giocatori a parametri zero: fra i giocatori che si liberano il prossimo 30 giugno ci sono David Alaba del Bayern Monaco, Sergio Ramos del Real Madrid, Angel Di Maria del Paris Saint Germain e Memphis Depay del Lione.