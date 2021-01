Prima vittoria del nuovo anno per il Crotone (4-1) al termine del match casalingo della diciottesima giornata contro il Benevento. Una boccata di ossigeno per i calabresi che possono guardare con ritrovato ottimismo alla corsa salvezza e al mercato di riparazione. Sul fronte delle entrate gli squali avrebbero individuato in Mattia Sprocati un possibile profilo utile per l'attacco, mentre a centrocampo il nome nuovo sarebbe quello di Francesco Cassata del Genoa.

Crotone, Sprocati verso il ritorno

Una trattativa che se concretizzata rappresenterebbe un ritorno. Il Crotone avrebbe avviato i contatti con il Parma per l'acquisto dell'attaccante Mattia Sprocati.

Il calciatore gialloblu ha già vestito in passato la maglia del Crotone nel torneo di Serie B 2014-2015 collezionando solamente 4 presenze prima di essere ceduto alla Pro Vercelli. Il calciatore, chiuso al Parma, potrebbe decidere di accettare un trasferimento in questa finestra di mercato per ottenere maggiore spazio. In questo torneo con i ducali per Mattia Sprocati è giunta solamente una presenza con il Parma, squadra in lotta per non retrocedere e un cambio di allenatore all'attivo.

Rinforzi a centrocampo per il Crotone

Con numerosi infortuni nel reparto di centrocampo il Crotone starebbe valutando l'ipotesi di acquistare qualche rinforzo per il tecnico Giovanni Stroppa. Tra i profili al vaglio della dirigenza ci sarebbe anche quello di Francesco Cassata, elemento in forza al Genoa.

Il suo nome sarebbe stato inserito all'interno di una lista che vedrebbe la presenza anche di Lucas Castro della Spal, Gaston Brugman del Parma e Marcus Rohden del Frosinone. Per Francesco Cassata una stagione avara di soddisfazioni con la compagine ligure con nessuna presenza in questa stagione, rimanendo al margine della squadra dopo avere ottenuto nel precedente campionato 24 presenze andando a segno con 2 reti.

Crotone, le altre operazioni

Per qualcuno che potrebbe arrivare al Crotone altri profili potrebbero essere ben presto ceduti per fare spazio in rosa. In uscita ci sarebbe il centrocampista Tomislav Gomelt, mai impiegato in questa stagione. Possibile uscita anche per l'esterno Antonio Mazzotta, ritornato in campo contro il Benevento ma non ritenuto indispensabile per Giovanni Stroppa.

In uscita anche l'attaccante Luca Siligardi, arrivato in prestito dal Parma in estate e corteggiato nei giorni scorsi dal Monza della famiglia Berlusconi. In attesa di una nuova destinazione anche il centrocampista Zak Ruggiero, rientrato dal prestito alla Pro Vercelli e accostato nelle ultime ore alla Pro Sesto in Serie C.