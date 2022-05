L'Inter è alla ricerca di profili compatibili con le risorse a disposizione e il Calciomercato di quest’anno offre importanti soluzioni a parametro zero. Dopo l’ufficializzazione di Onana, i contatti con Mkhitaryan e il sogno Dybala, il DS dell’Inter Marotta sarebbe intenzionato a sondare la doppia pista Bernardeschi-Belotti. Il primo ha salutato la Juventus dopo cinque anni in bianconero e punta a rilanciarsi in un club ambizioso, mentre Belotti non avrebbe ancora deciso se accettare o meno il nuovo contratto offertogli da Urbano Cairo. Insomma, la strategia interista parrebbe orientata a risparmiare sul costo dei cartellini, senza comunque rinunciare all’acquisizione di profili dalla caratura internazionale.

Bernardeschi accostato all’Inter

Federico Bernardeschi (28 anni) ha ufficialmente detto addio alla Juventus. Ha ringraziato tifosi, società e compagni per i cinque anni trascorsi a Torino e ha voltato pagina dopo la volontà di Cherubini di non prolungargli il contratto, che andrà naturalmente a scadere questo 30 giugno. Secondo alcune indiscrezioni i dirigenti dell'Inter starebbero sondando il terreno per il carrarese, che potrebbe rivelarsi molto più di un’alternativa a Gosens, ma un vero “coltellino svizzero” per Inzaghi.

La carriera di Bernerdeschi è infatti caratterizzata dalla grande disponibilità ad adattarsi in più posizioni del campo. Alla Fiorentina aveva interpretato diversi ruoli all’interno del 3-4-2-1, giocando sia come esterno destro, sia come trequartista.

In bianconero, sotto la guida di Sarri è stato spesso schierato mezz’ala nel centrocampo a 3, mentre con Pirlo e Allegri si è adattato in varie occasioni al ruolo di terzino fluidificante sinistro. Qualora dovesse approdare a Milano, sponda nerazzurra, Bernardeschi potrebbe rivelarsi molto utile per Inzaghi, che troverebbe in lui una valida alternativa per il centrocampo e l'attacco.

Alla Juventus, il giocatore percepiva 4 milioni netti a stagione, ma è probabile che, qualora la trattativa dovesse concretizzarsi, Marotta non vada oltre i 3 milioni (bonus compresi). Sul giocatore non c’è solo l’Inter. Anche il Napoli – che perderà Insigne a fine stagione – starebbe avendo dialoghi coi procuratori del calciatore.

Da registrare anche un debole interessamento del Galatasaray.

Il 'Gallo' non ha ancora firmato col Torino: la pista Inter rimane fredda

Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, le recenti voci su un possibile interessamento dell’Inter per Belotti (28 anni) non sarebbero fondate. Il “Gallo” gode della stima di Juric, che lo ritiene fondamentale per il Torino e aspetta con ansia la decisione dell’attaccante azzurro. Sempre secondo Pedullà, le piste più concrete per il centravanti porterebbero alla Roma, che lo vorrebbe come vice Abraham, e all’Atalanta, che invece potrebbe perdere Muriel, accostato di recente alla Juve. Più difficile pare la possibilità che invece possa andare all'Inter, dove avrebbe meno possibilità di essere titolare.

Intanto, in questo mercato l’Inter sembrerebbe essere in cerca di una prima punta forte fisicamente e il nome che scalda maggiormente la tifoseria resta quello di Lukaku. L’affare per il belga, in rotta col Chelsea, si potrebbe concretizzare solo con un prestito a 7 milioni annui, cioè la metà di quello che attualmente percepisce il belga.

Il mercato in uscita: Lazaro e Sensi sarebbero ai saluti

Il DS dovrà in primo luogo trovare una collocazione ai vari esuberi in rosa. Valentino Lazaro è di ritorno dal prestito al Benfica, che non eserciterà il diritto di riscatto. Il suo procuratore Max Hagmayn ha rilasciato un’intervista sostenendo che Valentino non ha più intenzione di andare a giocare in prestito e gradirebbe una cessione a titolo definitivo.

Sull’austriaco ci sarebbe l’Atalanta, che lo avrebbe individuato come possibile sostituto di Hateboer, dato come probabile uscente.

Altro nodo in uscita è quello di Stefano Sensi. Il centrocampista piacerebbe alla Fiorentina, che starebbe pensando a lui per rimpiazzare Torreira, col quale Pradè sta provando a ricomporre la recente rottura. Anche il Sassuolo e la Sampdoria sarebbero interessate al regista. A ogni modo, la condizione fisica del centrocampista italiano resta problematica e difficilmente ci sarà un’offerta in cash. Più probabile la via del prestito con diritto di riscatto come strumento di tutela in caso di ulteriori infortuni.