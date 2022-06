Nel corso di questo Calciomercato, la Juventus dovrà rivoluzionare il proprio attacco. Massimiliano Allegri, di fatto, ha a disposizione i soli Dusan Vlahovic, Federico Chiesa e Moise Kean. Ma il numero 22 juventino non sarà a disposizione fino a settembre, mentre l'attaccante classe 2000 non è certo della conferma.

Dunque, la Juventus potrebbe aver bisogno di almeno due esterni e di un vice-Vlahovic. Per quanto riguarda le fasce, la priorità dei bianconeri sarebbe Angel Di Maria. Ma la Juventus starebbe già lavorando anche su un secondo colpo e in particolare la dirigenza vorrebbe arrivare a Filip Kostic.

L'accordo tra il serbo e la Juventus sarebbe già stato raggiunto sulla base di un accordo triennale sulla base di 2,5 milioni annui. Manca ancora l'accordo con l'Eintracht Francoforte. Le parti, però, starebbero trattando e la distanza si sarebbe assottigliata.

La Juventus vuole nuovi esterni

La Juventus, in queste settimane, oltre alla pista che porta ad Angel Di Maria sarebbe al lavoro anche per arrivare a Filip Kostic. L'Eintracht Francoforte, inizialmente, aveva chiesto 20 milioni, mentre nelle ultime ore avrebbe abbassato le pretese e adesso vorrebbe circa 17 milioni. La Juventus, invece, offrirebbe circa 12,5 milioni. Ovviamente resta ancora della distanza, ma le parti si starebbero avvicinando, in quanto la distanza sarebbe inferiore ai 5 milioni di euro.

In caso di arrivo di Kostic e di Di Maria, la Juventus potrebbe cercare anche altri rinforzi in attacco. Infatti, servirà un vice-Vlahovic e poi ci sarà da capire chi prenderà il posto di Alvaro Morata. La Juventus potrebbe fare un nuovo tentativo per avere lo spagnolo dell'Atletico, ma la situazione sembra essere complicata.

Per questo motivo il club torinese continuerebbe a monitorare le piste che portano a Berardi e soprattutto a Zaniolo.

La Juventus sempre sulle tracce di Zaniolo

La Juventus, in queste settimane, starebbe tenendo d'occhio anche la situazione di Nicolò Zaniolo. Il giocatore classe '99 piace ai bianconeri da diversi anni.

Zaniolo va in scadenza di contratto con la Roma nel 2024 e per il momento non si parla di un rinnovo.

Per questo motivo non è da escludere una sua partenza. La Roma, però, vorrebbe almeno 60 milioni. Perciò, eventualmente per la Juventus ci vorrebbe un grosso sforzo economico, oppure dovrebbe trovare una formula magari sulla base di un prestito. In ogni caso per ora tra le due società non ci sarebbe stato nessun contatto.

Intanto Zaniolo in una recente domanda sull'eredità che lascerà Dybala ha risposto: "Vediamo".