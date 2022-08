I nerazzurri starebbero puntando a completare il reparto difensivo inserendo un profilo eclettico in grado di svolgere più ruoli. Milenkovic della Fiorentina sarebbe il nome preferito da Marotta, ma su di lui ci sarebbe anche l’interessamento della Juventus, che potrebbe cedere Rugani, per il quale sarebbero stati fatti dei passi in avanti dall'Empoli. Possibile derby d'Italia anche per Kostic, desideroso di approdare in Serie A e conteso ai bianconeri, ai quali mancano alternative di peso a Chiesa e Di Maria.

La Fiorentina non aspetterà oltre il 6 agosto per Milenkovic

Ci sarebbe una data oltre la quale non si potrà andare per accaparrarsi il cartellino di Nikola Milenkovic. I gigliati attendono, infatti, un’offerta concreta entro il 6 agosto, altrimenti si punterà tutto sul rinnovo del giocatore, che ha un contratto in scadenza tra un anno e per il quale sono richiesti non meno di 15 milioni. L’Inter aveva da tempo individuato in Milenkovic il possibile rinforzo per la difesa, ma nelle ultime settimane si è registrato un forte interessamento da parte della Juventus.

Il difensore serbo si è imposto nelle ultime due stagioni con la viola, giocando titolare soprattutto nel ruolo di centrale destro della difesa a 4, ma è in grado di occupare anche la posizione di “braccetto” (come in nazionale) e, all’occorrenza, anche quella di terzino.

Una polivalenza che, unita alla sua giovane età (24 anni), lo rendono un profilo di sicura applicabilità e soprattutto un affare per quanto riguarda il costo del cartellino.

Intanto, a Firenze si lavora sottotraccia per il rinnovo del ragazzo, ma al contempo si tengono aperte le porte per un’eventuale cessione. Inter e Juventus dovranno comunque battere un colpo entro 5 giorni e non oltre, perché a breve si entrerà nel vivo del campionato e Vincenzo Italiano gradirebbe una rosa già pronta per i nastri di partenza.

A Milano c’è la necessità di sostituire Ranocchia, ma anche di liberare risorse attraverso l’uscita di Sanchez (accostato al Marsiglia), Mentre la Juve potrebbe cedere Rugani, per il quale Empoli e Bologna avrebbero fatto diversi sondaggi. Il centrale è finito ai margini del progetto bianconero e una cessione potrebbe agevolare la sua carriera, ma il suo contratto resta proibitivo per la maggior parte dei club.

Probabilmente, le due società attendono entrambe di effettuare una cessione prima di operare un altro colpo ma, come già visto in merito all’affare Bremer, rispetto all'Inter, la Juve può disporre di capitali extra grazie all’uscita di de Ligt.

Kostic: il jolly di fascia

Un altro giocatore seguito da Juventus e Inter sarebbe Filip Kostic, ventinovenne in forza all’Eintracht Francoforte e corteggiato dal West Ham, che avrebbe già presentato una ricca offerta per accaparrarselo. Stando alle indiscrezioni, il calciatore vorrebbe comunque esplorare tutte le possibilità del Calciomercato prima di dare il suo benestare al trasferimento in Premier League, avrebbe infatti manifestato la sua preferenza per un eventuale trasferimento in Italia.

L’Inter punterebbe sull’esterno mancino per rinforzare la corsia sinistra, attualmente presidiata da Gosens, ma per la quale mancano alternative di peso, mentre alla Juventus (che avrebbe già un accordo economico col giocatore) potrebbe giocare sia a sinistra, come alternativa a Chiesa, ancora convalescente dal brutto infortunio della scorsa stagione, sia a destra come alternativa a Di Maria, la cui carta d’identità impone un minutaggio oculato per dosarlo al meglio nelle partite che contano.

L’Eintracht chiede 15 milioni per il cartellino di Kostic, molto meno della cifra necessaria per strappare Udogie all’Udinese, che valuta l’azzurrino tra i 25 e i 35 milioni e che sarebbe oggetto d’interesse da parte dei meneghini, ancora in attesa di capire se il Chelsea farà sul serio per Dumfries.