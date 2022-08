La Juventus è al lavoro per preparare al meglio un mese di settembre che sarà molto impegnativo fra campionato e Champions League. In questi giorni, la società bianconera sta cercando di alleggerire la rosa ma anche di rinforzarla. Si lavora soprattutto all'arrivo di Leandro Paredes, per l'argentino possibile prestito con riscatto a circa 17 milioni di euro. Un rinforzo importante per la società bianconera che potrebbe garantire un miglioramento nell'impostazione di gioco. A Torino ritroverebbe il suo amico e compagno di nazionale Angel Di Maria che, nella prima giornata di campionato, ha avuto un problema all'adduttore.

Si è parlato di un recupero in un mese per l'argentino ma le ultime notizie che arrivano da Torino confermano come il giocatore stia anticipando i tempi. L'importanza del giocatore per la Juventus si è notata contro il Sassuolo, suo il gol del 1 a 0 e l'assist per il 3 a 0 di Vlahovic. Non è un caso che, con la sua assenza, la squadra bianconera, sia contro la Sampdoria che contro la Roma, abbia pareggiato. Il suo rientro era previsto l'11 settembre contro la Salernitana ma si parla anche di un suo possibile recupero per la prima giornata del girone di Champions League prevista il 6 settembre contro il Paris Saint Germain, in terra francese. In tal caso, ritroverebbe il suo vecchio pubblico, considerando che l'argentino è arrivato alla Juventus dopo essere andato in scadenza di contratto proprio con la società francese.

Di Maria potrebbe recuperare per il match della prima giornata di Champions League

Secondo le ultime notizie che arrivano da Torino, Angel Di Maria potrebbe recuperare per il match della prima giornata di Champions League contro il Paris Saint Germain, previsto il 6 settembre. La Juventus giocherà in terra francese, gli altri match del girone saranno contro il Benfica, Maccabi Haifa fuori casa e poi all'Allianz Stadium, nella quinta, ancora contro i portoghesi ed infine nella sesta contro il Paris Saint Germain all'Allianz Stadium di Torino.

Per quanto riguarda, invece, gli altri infortunati, Bonucci potrebbe recuperare per il match della quinta giornata di campionato contro la Fiorentina.

Il mercato della Juventus

La Juventus, in questi ultimi giorni di mercato, potrebbe definire un altro acquisto importante. Sarebbe vicino Leandro Paredes del Paris Saint Germain, a Torino ritroverebbe il suo amico e compagno di nazionale Angel Di Maria.

L'alternativa al centrocampista è Douglas Luiz, brasiliano dell'Aston Villa che potrebbe arrivare a prezzo agevolato essendo in scadenza di contratto a giugno. Quel che sembra certo è che la società bianconera sta cercando un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e che possa migliorare la qualità del centrocampo bianconero.