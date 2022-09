La Juventus, in questi giorni, sta ricevendo diverse critiche per una stagione che non è partita al meglio. Infatti, i bianconeri hanno ottenuto dei risultati al di sotto delle aspettative in tutte le competizioni.

Uno dei principali critici della Juventus è Daniele Adani. L'ex difensore e adesso opinionista, anche nelle ultime ore, non ha risparmiato una frecciata a Massimiliano Allegri. Infatti, Adani, presente a un evento di padel che si è tenuto a margine del festival di Trento, ha incontrato diversi tifosi che gli hanno chiesto dell'allenatore della Juventus sul padel: "Allegri non sa nulla di padel, nulla di ippica, nulla di tennis, nulla di calcio, nulla di ping pong.

Non sa niente…".

Questo duro attacco dell'ex difensore ha scatenato anche il malcontento di alcuni tifosi della Juventus. Secondo i sostenitori bianconeri Adani avrebbe esagerato nel pronunciare tali parole nei confronti di Allegri.

Nuova frecciata ad Allegri

Adani è da tempo uno dei commentatori più critici nei confronti di Massimiliano Allegri. L'ex difensore in più occasioni ha mosso delle perplessità sull'operato del tecnico della Juventus. Qualche anno fa i due ebbero anche un duro scontro dopo un match tra i bianconeri e l'Inter. In quella occasione i due si scontrarono in maniera molto accesa.

Adesso, la Juventus non sta certamente facendo bene e il tecnico livornese è al centro delle critiche.

Nelle ultime ore, però, l'attacco di Adani ad Allegri è sembrato eccessivo al alcun tifosi juventini, i quali hanno difeso il loro allenatore. L'ex difensore, pur essendo stato filmato in modo amatoriale, poteva probabilmente immaginare che le sue parole sarebbero finite in rete. Ora non resta che attendere di capire se arriverà o meno una replica da parte di Massimiliano Allegri.

Allegri studia nuove soluzioni

Intanto in questi giorni la Juventus ha lavorato a Vinovo perché mancavano diversi giocatori titolari, perciò si è deciso di allenarsi in sinergia con la Next Gen. Allegri sta studiando diverse soluzioni per innescare al meglio Dusan Vlahovic. Il tecnico livornese vuole aumentare l'intensità per dare maggiori palloni al serbo.

Inoltre, la Juventus deve aumentare la produzione di tiri in porta che finora sono stati minori di quelli subiti. I bianconeri sono anche ultimi nella classifica dei dribbling dribbling fatti: numeri al di sotto delle aspettative per una squadra come la Juventus.

Oggi 25 settembre i bianconeri stanno godendosi qualche ora di riposo, la ripresa degli allenamenti è fissata per martedì 27 settembre.