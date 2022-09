Nei prossimi mesi in casa Juventus si dovrà fare il punto della situazione su alcuni rinnovi di contratto. Infatti, sono tanti i calciatori che andranno a scadenza nel 2023. I giocatori che rischiano di lasciare la Juventus sono Angel Di Maria, Alex Sandro, Juan Cuadrado, Adrien Rabiot e Carlo Pinsoglio. Tutti loro hanno posizioni diverse e c'è chi ha chance di permanenza e chi invece sa che andrà via. In particolare Juan Cuadrado e Alex Sandro sembrano molto vicini all'addio. Il brasiliano resterà già a Torino e si valuterebbero i nomi di eventuali sostituti.

Mentre per quanto riguarda il colombiano sembra difficile un nuovo accordo dopo che la scorsa primavera il rinnovo è arrivato solo grazie alla clausola presente nel contratto del numero 11 juventino che ha fatto scattare il prolungamento.

Di Maria tra i giocatori in scadenza

Tra i giocatori in scadenza di contratto nel 2023 c'è anche Angel Di Maria. El Fideo ha voluto sottoscrivere un solo anno di contratto con la Juventus poiché vorrebbe tornare in Argentina. Ma non è da escludere che le parti si ritrovino per parlare del futuro. Infatti, la presenza a Torino di Leandro Paredes potrebbe indurre Angel Di Maria a restare ancora un anno. I due giocatori e in particolare le loro famiglie sono molto legate e questo potrebbe essere un aspetto che potrebbe indurre El Fideo a valutare l'ipotesi di restare a Torino ancora un anno.

Chi, invece, dovrebbe rinnovare il suo accordo con la Juventus è Carlo Pinsoglio. Il terzo portiere è una figura importante nello spogliatoio bianconero e per questo motivo le parti potrebbero trovare un accordo per il rinnovo. Anche Adrien Rabiot va in scadenza di contratto nel 2023. Ma il suo destino potrebbe essere legato a quello di Massimiliano Allegri.

Per il tecnico livornese, il centrocampista francese è un titolare e per questo motivo non è da escludere che più avanti le parti parlino di rinnovo. Con la presenza di Allegri anche Rabiot potrebbe restare a Torino. Anche se la trattativa non si preannuncia facile..

Danilo andrà in scadenza nel 2024

La Juventus, nei prossimi mesi, affronterà la questione legata ai cinque giocatori che vanno in scadenza nel 2023.

Ma la società si sarebbe già mossa anche per parlare con l'entourage di Danilo. Il numero 6 juventino va in scadenza nel 2024. Ma Danilo è un leader dei club bianconero e per questo motivo si valuterebbe un prolungamento. Le parti, nei giorni scorsi, si sarebbero viste ma non sarebbero stati fatti grandi passi avanti. In ogni caso sembra possibile che la Juventus e l'entourage di Danilo si ritrovino ancora per parlare del rinnovo di contratto.