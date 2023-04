L'Inter ha cominciato a lavorare in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato, anche se con il dubbio della partecipazione alla prossima edizione della Champions League, essendo al momento fuori dalle prime quattro in classifica. Uno dei reparti che sicuramente subirà qualche modifica è quello di centrocampo, visto che Roberto Gagliardini è in scadenza di contratto mentre Marcelo Brozovic potrebbe essere ceduto per fare cassa e abbassare il monte stipendi. In entrata uno dei nomi sondati sarebbe quello di Piotr Zielinski, che il Napoli è pronto a cedere per non rischiare di perderlo a parametro zero, essendo in scadenza di contratto a giugno 2024.

Inter su Zielinski

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Piotr Zielinski in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista polacco è in scadenza di contratto a giugno 2024 con il Napoli e le trattative per il rinnovo sembrano ad un punto fermo. Proprio per questo motivo gli azzurri sono pronti a cederlo, per non correre il rischio di perderlo poi a parametro zero l'anno seguente.

Giocatore duttile, potrebbe giocare sia da mezzala che da trequartista e proprio per questo piace alla società nerazzurra, nonostante l'incertezza su chi sarà il prossimo allenatore, dato che i dubbi sulla permanenza di Simone Inzaghi permangono, pur avendo raggiunto la finale di coppa Italia e la semifinale di Champions League.

Zielinski ha una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro, legata proprio alla sua valutazione contrattuale. Prezzo che l'Inter potrebbe provare ad abbassare inserendo una contropartita tecnica nell'affare. Il nome indicato sarebbe quello di Joaquin Correa, che può giocare in ogni ruolo sul fronte offensivo e per questo perfetto per lo scacchiere tattico di Luciano Spalletti.

Fiorentina su Messias

La Fiorentina è alla ricerca di un esterno d'attacco da regalare a Vincenzo Italiano per il suo 4-3-3. Uno dei nomi sondati dai viola in questi giorni è quello di Junior Messias, che al Milan rischia di trovare sempre meno spazio. I rossoneri sono pronti a sedersi al tavolo delle trattive, non considerando il giocatore intoccabile e lo valuta sui 10 milioni di euro. Il club di Commisso, però, cercherà di non andare oltre un investimento tra i 7 e gli 8 milioni di euro, bonus inclusi.