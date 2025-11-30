Il giornalista Sandro Sabatini ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube nel quale sottolinea come la Juventus, in questo momento, si stia poggiando totalmente, e forse in maniera eccessiva, sulle spalle di Kenan Yildiz, numero 10 bianconero risolutivo nel 2-1 contro il Cagliari con una doppietta.

Juventus, Sabatini: 'La squadra, in questo momento, è soltanto Kenan Yildiz'

"Per la Juventus c'è soltanto Yildiz e lui sarà l'unica risorsa per le prossime gare": così ha esordito Sandro Sabatini nel suo ultimo video pubblicato su YouTube. Il giornalista ha proseguito: "Questo è il responso della gara vinta dai bianconeri contro il Cagliari all'Allianz Stadium per 2-1.

Una gara sofferta nella quale il turco, già come mostrato a Bodø, ha illuminato la scena, decidendo di fare il fenomeno che promette di essere e mettendo da solo in discesa la gara per i bianconeri. La Vecchia Signora si mantiene aggrappata al gruppo delle prime sette, che prevede anche Como e Bologna, ma si prepara a degli scontri che potrebbero essere già determinanti per le posizioni che varranno l'accesso alla prossima Champions League. Perché la Juventus nella prima gara di dicembre andrà a fare visita al Napoli di Antonio Conte, la settimana successiva andrà a Bologna e poi riceverà la Roma".

Sabatini ha proseguito: "Come sta la Juventus? Rispondere dopo la partita di Cagliari non è facile perché, anche senza segnare, Dusan Vlahovic propone calcio ai suoi compagni, garantendo un rendimento di livello alto e nettamente superiore rispetto ai suoi compagni di reparto.

Il serbo, però, contro il Cagliari ha riportato un infortunio muscolare e, sia dalla smorfia di dolore – quasi in lacrime – sia dalle parole di Spalletti, appare difficile immaginare un suo rientro prima del 2026. Perciò la Juventus dovrà poggiarsi quasi del tutto sulle spalle di Yildiz, che quando è in serata è devastante, ma quando non lo è si fatica a vederlo in campo. Appena sette giorni fa, parlando del turco e della sua prestazione con la Fiorentina, notavo come il ragazzo fatichi ancora a trovare continuità di rendimento. Perché sulle qualità non si discute, anzi: lui insieme a Nico Paz si giocano la palma del giovane più promettente in Serie A".

Juve, i tifosi rispondono a Sabatini: 'Yildiz unica e sola realtà'

Le parole di Sabatini hanno acceso la discussione: "Yildiz unica e sola realtà. Spalletti non può risolvere problemi giganteschi generati da ormai 2-3 anni di gestione Elkann (dove mette le mani fa disastri, ormai è un predestinato) giocatori mediocri che solo con carattere e facendo gruppo potrebbe raggiungere la sufficienza, ma non credo il 4° posto", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Quando uno fa il mercato con gli algoritmi, e in 30 anni di calcio non ha mai brillato, ci sarà una ragione".