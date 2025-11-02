La Serie A continua con la decima giornata e, dopo i tre anticipi di sabato, e questa domenica 2 novembre si giocheranno cinque partite. In particolare le agenzie di bookmaker vedono favorite nelle rispettive gare Inter e Milan.

Verona-Inter (ore 12:30)

L’Inter è tornata a vincere contro la Fiorentina (3-0) nel turno infrasettimanale di Serie A dopo la battuta d’arresto a Napoli (1-3) e oggi andrà a Verona consapevole di dover portare a casa i tre punti per rimanere attaccata al vertice. Chivu sembrerebbe orientato a riproporre Sucic dall’inizio insieme a Barella e Calhanoglu, ma il tecnico romeno deve anche pensare alla partita di Champions di mercoledì contro il Kairat.

Per questo potrebbe riposare Di Marco (al suo posto Carlos Augusto), o Bastoni, mentre in difesa Bisseck e De viro si giocano un posto. Rimane in dubbio la presenza di Thuram, che è tornato ad allenarsi con il gruppo ma non dovrebbe partire titolare. Verona è un campo propizio per l’Inter, che l’anno scorso si impose per 5-0 e nel 2023 addirittura per 6-0.

Il Verona è ancora alla caccia della prima vittoria in Serie A quest’anno, e finora ha racimolato cinque pareggi e quattro sconfitte. É la seconda peggior difesa del campionato con 14 gol subiti, e il secondo peggior attacco con appena 5 reti. É reduce dalla sconfitta a Como per 1-3, e contro l’Inter si prospetta una gara complicata.

Quote Betfair: Verona 8, pareggio 5, Inter 1.36

Bet365: Verona 6.5, pareggio 4.75, Inter 1.42

Pronostico: Inter

Fiorentina-Lecce (ore 15)

La Fiorentina ha avuto un inizio di campionato molto al di sotto delle aspettative (peggior partenza in Serie A della sua storia) ed è una delle quattro squadre che non ha ancora vinto una partita in Serie A in questa stagione. La squadra di Pioli ha perso a San Siro mercoledì (0-3) cedendo di schianto dopo un buon primo tempo. Kean non sembra al meglio della forma, ma questa gara potrebbe essere l’occasione per il gruppo di Pioli di sbloccarsi. Intanto si è dimesso il ds Pradè, a conferma del momento delicato che vive il club viola. Col Lecce Pioli dovrebbe riproporre il 3-5-2 con Gudmundsson a fianco di Kean.

Il Lecce viene dalla sconfitta casalinga col Napoli (0-1) nel turno infrasettimanale, secondo ko consecutivo dopo quello a Udine (2-3). In classifica è sedicesima con una sola vittoria in nove partite. Il tecnico Di Francesco dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Spulci, Pierotti e Banda in attacco.

Quote Betfair: Fiorentina 1.60, pareggio 3.75, Lecce 6

Bet365: Fiorentina 1.72, pareggio 3.6, Lecce 5

Pronostico: Fiorentina

Torino-Pisa (ore 15)

Il Torino viene da quattro risultati utili consecutivi e sfida il Pisa, con cui ha già giocato a fine settembre in Coppa Italia, vincendo per 1-0. Il tecnico Baroni, nella conferenza stampa pre-partita, ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione per continuare il momento positivo.

“Punto molto sull’umiltà e sulla cura del dettaglio” ha aggiunto. Baroni ha confermato la presenza in porta di Paleari: “Siamo contentissimi di lui, Israel è bravo e si è sempre fatto trovare pronto”.

Il Pisa, allenato da Gilardino, è ancora a zero vittorie in campionato ed è reduce dal pareggio (0-0) con la Lazio. Il buon pareggio a San Siro contro il Milan della settimana scorsa (2-2) ha alzato l’autostima dei giocatori, e contro il Torino si annuncia una sfida aperta, con entrambe le squadre orientate al 3-5-2. Nel Pisa Meister e Nzola dovrebbero fare coppia davanti, con Albiol a comandare la difesa.

Quote Betfair: Torino 1.9, pareggio 3.25, Pisa 4.25

Bet365: Torino 1.95, pareggio 3.25, Pisa 4.33

Pronostico: Pisa

Parma-Bologna (ore 18)

Primo derby emiliano della stagione, con il Parma che non trova la vittoria da 4 turni (2 pareggi e 2 sconfitte) e ha ceduto 1-2 alla Roma nel turno infrasettimanale.

Per i padroni di casa, ancora in dubbio Alqmist e Keita. Nella conferenza stampa pre-partita il tecnico del Parma Cuesta ha detto di essere soddisfatto del processo di crescita della squadra, che al momento occupa la quindicesima posizione con 7 punti.

Il Bologna di Italiano è partito bene e sta mantenendo la linea delle ultime due stagioni, in cui il Bologna ha stupito tutti con una qualificazione in Champions e la vittoria in Coppa Italia. L’allenatore degli ospiti difficilmente sarà in panchina, in quanto sta recuperandosi da una polmonite: al suo posto ci sarà il vice Daniel Niccolini. Tutti convocati per questo incontro, tranne Immobile.

Quote Betfair: Parma 4.1, pareggio 3, Bologna 2

Bet365: Parma 4, pareggio 3.25, Bologna 2.1

Pronostico: Bologna

Milan-Roma (ore 20:45)

A San Siro va in scena il big match della giornata, con il Milan di Allegri in cerca di conferme.

In conferenza stampa Allegri ha parlato dei suoi attaccanti: “Leao sta bene (e giocherà dall’inizio, ndr), Nkunku sta meglio, mentre Gimenez ha un problema alla caviglia: se sta bene viene con noi. Anche Estupinan è recuperato, mentre Jashari ha fatto solo un allenamento e difficilmente sarà in panchina”. Probabile la coppia Leao-Nkunku dall’inizio, con Gimenez pronto a subentrare. Il messicano sta ancora cercando il primo gol in campionato. L’alternativa sarebbe Leao unica punta, con Loftus-Cheek a supporto e Ricci confermato a centrocampo al fianco di Modric.

La Roma arriva a San Siro con il morale alto e la consapevolezza di potersi giocare la partita. Gasperini non dovrebbe speculare e ci si attende che la Roma giochi per vincere.

Per quanto riguarda gli infortunati, Ferguson è out per una distorsione alla caviglia. In attacco è segnalato in crescita Dovbyk, elogiato da Gasperini in conferenza stampa: “Ha fatto un bel gol contro il Parma e potrebbe sbloccare qualcosa”. Gasperini ha poi parlato di quanto il campionato sia equilibrato quest’anno, e sottrandosi alle domande sulle possibilità della Roma di lottare per lo scudetto: “Napoli e Inter hanno qualcosa in più”. Cristante-Soulè-Dybala dovrebbe essere il tridente della Roma a San Siro con la difesa a tre guidata da Mancini.

Quote Betfair: Milan 2.15, pareggio 3, Roma 3.75

Bet365: Milan 2.1, pareggio 3.25, Roma 3.7

Pronostico: Pareggio

Nota: Le quote possono variare nel tempo.