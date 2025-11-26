Le restrizioni per le tifoserie ospiti sono sempre di più nel calcio, tra trasferte vietate e l'obbligo della fidelity card (che molte tifoserie italiane non hanno mai condiviso e continuano a non sottoscrivere), ma si può fare una media di tifosi ospiti considerando il numero totale dei tifosi presenti nei soli settori ospiti per ogni squadra, diviso per il numero delle trasferte concesse.

Così si nota che c’è un’Italia calcistica, composta da migliaia di tifosi, che macina chilometri, che si organizza settimane prima, che vive la trasferta come un rito collettivo.

Sono i tifosi che seguono la propria squadra ovunque e i numeri raccontano una mappa sorprendente.

Serie A, juventini davanti a interisti e romanisti

In Serie A domina la Juventus: 2.761 presenze medie lontano dall’Allianz, un dato che conferma la dimensione nazionale del tifo bianconero. Subito dietro vi sono Roma e Inter, da sempre capaci di trasformare ogni settore ospiti in un’estensione dell’Olimpico e di San Siro.

Colpisce però la crescita della Cremonese, realtà che negli ultimi anni ha ritrovato entusiasmo e compattezza: quasi duemila tifosi in trasferta parlano di una piazza tornata protagonista, capace di riempire i settori ospiti un po' ovunque.

Bene anche in B: domina la Sampdoria

In Serie B il quadro è ancora più affascinante.

È un campionato che vive di identità territoriali, curve storiche e appartenenza radicata. La Sampdoria, nonostante le delusioni sportive, guida la categoria, di una tifoseria che non ha mai smesso di essere da Serie A: più di 1.200 supporters di media riempiono settori ospiti in tutta Italia, trasformando ogni gara in un appuntamento rituale. Palermo e Avellino confermano la profondità del loro seguito: due piazze lontane geograficamente ma vicinissime per calore e continuità, capaci di muovere migliaia di persone anche nei viaggi più scomodi. La B è un mondo dove il tifo vale quasi più della classifica, e questi numeri lo dimostrano: la fedeltà non segue i risultati, ma il senso di appartenenza.

In un calcio in cui troppo spesso si parla di fatti violenti e anche di penalizzazioni che dovrebbero smorzare gli entusiasmi, questi numeri rappresentano un elemento positivo.

La classifica delle trasferte in Serie A e B

Classifica completa tifosi in trasferta: