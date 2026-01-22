"McKennie come 9 è meglio di Jonathan David" cosi titola l'ultimo video pubblicato su Youtube da Carlo Nesti. Il giornalista ha proseguito parlando dell'attaccante della Juventus dicendo: "D'accordo, David ha contribuito ed è innegabile, ai due gol però come dimenticare l'episodio Fantozziano del 42esimo del primo tempo? Cross di McKennie e stacco, se così si può chiamare, di testa dello stesso David. Un gesto tecnico da film di Oronzo Canà o da satira di Mai dire gol. C'è da dire che anche il rigore sbagliato da Pavlidīs nel secondo tempo per il Benfica è entrato in questo copione umoristico della serata".

Nesti e la vittoria della Juventus in Champions League

Nesti ha poi commentato la vittoria della Juventus contro il Benfica, evidenziandone il peso specifico nel percorso europeo dei bianconeri. Secondo la sua analisi, il successo consente alla Juventus di migliorare sensibilmente il proprio rendimento in Champions League, portando il bilancio a tre vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta.

Nesti ha poi richiamato l’attenzione sulla classifica, definendola particolarmente interessante: la Juventus occupa attualmente la quindicesima posizione e, dovendo ancora affrontare il Monaco, conserva la possibilità di ambire a una posizione di testa di serie in vista dei play-off o, seppur in maniera più marginale, di inserirsi tra le prime otto del torneo.

Un risultato che ha inoltre permesso di cancellare le scorie della precedente battuta d’arresto contro il Cagliari, aspetto già di per sé rilevante sul piano psicologico.

Dal punto di vista tecnico, il giornalista ha sottolineato come nel primo tempo la Juventus non abbia espresso i consueti livelli di aggressività e di pressione alta mostrati nelle recenti gare di campionato. Tale calo, tuttavia, è stato in parte giustificato dalla qualità superiore dell’avversario, con un Benfica apparso nettamente più strutturato rispetto alle squadre affrontate in Serie A, soprattutto nella zona centrale e nella trequarti.

Juve, i tifosi rispondono a Nesti: 'Serve un attaccante che la metta dentro dall'area piccola'

Le parole di Nesti su David hanno acceso la discussione fra i tifosi che lo seguono sul web: "Condivido il suo parere ed aggiungerei un passo indietro nel gioco un passo avanti nel risultato. David continua ad essere un fantasma e senza quella cattiveria necessaria" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Infatti hai visto la reazione di Spalletti sulla ciofeca di testa di David? Secondo ci serve assolutamente adesso un centrale che la metta dentro dentro l'area piccola".