Per la Roma è stato un fine settimana quasi ideale nella corsa alla qualificazione in Champions League. Tra sabato e domenica, infatti, tutte le principali concorrenti dei giallorossi hanno perso punti pesanti, trasformando il turno di Serie A in un’occasione d’oro per rilanciare le ambizioni della squadra capitolina. Un incastro di risultati che, se confermato dalla Roma con la gara di domani all’Olimpico contro la Fiorentina, potrebbe riaprire completamente la lotta per il quarto posto.

L’ultimo inciampo in ordine cronologico è arrivato dalla Juventus, fermata clamorosamente sull’1-1 casalingo contro il Verona.

Un pareggio inaspettato che ha frenato la corsa dei bianconeri e ha riacceso le speranze delle inseguitrici. Poco prima, era stato il Milan a crollare sul campo del Sassuolo, sconfitto con un netto 2-0 dagli emiliani in una gara mai davvero in discussione. Due risultati che, combinati, hanno cambiato in maniera significativa lo scenario in alta classifica.

Incroci favorevoli: Roma pronta a riaprire tutto

Il quadro si è ulteriormente arricchito già nel pomeriggio di ieri, quando Como e Napoli hanno chiuso sullo 0-0 una gara bloccata e poco spettacolare. Un risultato che ha permesso alla Roma di guadagnare terreno proprio nei confronti della formazione di Fabregas, diretta concorrente per le posizioni europee, consolidando il margine sul quinto posto.

In questo contesto, l’eventuale vittoria contro la Fiorentina di Vanoli diventerebbe fondamentale. I giallorossi, infatti, si porterebbero a soli 1 punto dalla Juventus quarta e a -3 dal Milan terzo, riaprendo completamente la corsa Champions a poche giornate dal termine. Un’occasione enorme, costruita indirettamente dai passi falsi delle rivali e ora nelle mani della squadra capitolina.

Uno scenario che cambia la stagione giallorossa

Il weekend ha quindi ribaltato gli equilibri, almeno potenzialmente, nella zona alta della classifica. La Roma osserva, beneficia dei risultati altrui e si prepara a un match che può cambiare il finale di stagione. La pressione è tutta sulle spalle delle rivali, mentre i giallorossi hanno davanti a sé la possibilità concreta di tornare pienamente in corsa per un posto nell’Europa che conta.