Damien Comolli ha ufficializzato il suo addio alla Juventus con effetto immediato. L'ex dirigente ha comunicato personalmente la decisione, esprimendo gratitudine verso la società e i collaboratori incontrati a Torino.

Nel suo messaggio di commiato, Comolli ha affermato: "Lascio la Juventus con effetto immediato. Ringrazio la società, i colleghi e tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo percorso". Ha evidenziato l'importanza dell'esperienza e il valore professionale del gruppo. La separazione è avvenuta in modo consensuale, senza indicazioni di motivazioni specifiche legate a risultati sportivi o dinamiche interne.

Il commiato di Comolli e il clima in bianconero

Comolli ha rimarcato il clima positivo della sua permanenza alla Juventus, evidenziando rispetto e collaborazione nei rapporti interni. "Ho trovato un ambiente stimolante e professionale, dove ogni giorno ho potuto confrontarmi con persone di grande valore", ha dichiarato. Ha ribadito la riconoscenza per l'opportunità e il sostegno ricevuti dal club e dai tifosi.

La Juventus ha preso atto della decisione di Comolli e si appresta a una nuova fase gestionale. La separazione avviene in un momento di transizione per il club, impegnato a ridefinire la propria struttura dirigenziale in vista delle prossime stagioni.

Il futuro della dirigenza: Giovanni Carnevali nuovo AD

La Juventus si prepara ad affidare il ruolo di amministratore delegato a Giovanni Carnevali. Tale scelta rappresenta un segnale di continuità e rinnovamento per il club, che mira a consolidare la propria posizione ai vertici del calcioitaliano. Carnevali, figura di comprovata esperienza nel panorama nazionale, è atteso per apportare nuove competenze e una visione strategica per il futuro della società.

L'arrivo di Giovanni Carnevali segnerà l'inizio di una nuova era per la Juventus, che si appresta a vivere una fase di cambiamento sia sul piano sportivo che organizzativo. Il club bianconero, dopo l'addio di Comolli, guarda avanti con l'obiettivo di mantenere alta la competitività e rafforzare la propria struttura manageriale.