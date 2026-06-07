Il mercato estivo continua a regalare nuovi scenari e possibili intrecci tra Italia ed estero. Nelle ultime ore uno dei nomi tornati al centro dell'attenzione è quello di Matteo Ruggeri, laterale mancino cresciuto nell'Atalanta, oggi in forza all'Atletico Madrid e che presto potrebbe scatenare un duello fra Juve e Roma. Nel frattempo, dalla Turchia arrivano indiscrezioni che coinvolgono direttamente l'Inter e uno dei suoi giocatori più rappresentativi, Calhanoglu.

Ruggeri in uscita dall'Atletico: Roma e Juventus osservano

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Atletico Madrid starebbe valutando un importante intervento sulla corsia sinistra.

L'obiettivo dei Colchoneros sarebbe Marc Cucurella, attualmente al Chelsea, profilo che garantirebbe esperienza internazionale e caratteristiche ideali per il sistema di gioco del club spagnolo. Un eventuale arrivo dell'esterno iberico finirebbe inevitabilmente per ridurre gli spazi a disposizione di Matteo Ruggeri.

Per questo motivo l'ex Atalanta potrebbe prendere in considerazione un ritorno in Italia già durante questa estate. Tra le società interessate ci sarebbero soprattutto Roma e Juventus. I giallorossi sono da tempo alla ricerca di un terzino sinistro di ruolo e vedrebbero nel classe 2002 una soluzione affidabile e già pronta per il calcio del Gasp, con il quale ha giocato a Bergamo.

Anche la Juventus segue con attenzione la situazione: alla Continassa, infatti, resta aperta la questione legata al futuro di Andrea Cambiaso, uno dei giocatori maggiormente richiesti sul mercato. In caso di cessione del laterale bianconero, Ruggeri potrebbe rappresentare un sostituto ideale sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico. La valutazione del giocatore si aggirerebbe infatti attorno ai 15 milioni di euro, cifra considerata accessibile per entrambe le società.

Dalla Turchia: Calhanoglu e Greenwood tra le promesse elettorali del Fenerbahçe

Intanto dalla Turchia arrivano indiscrezioni che potrebbero scuotere il mercato internazionale. Hakan Safi, imprenditore candidato alla presidenza del Fenerbahçe nella sfida elettorale contro Aziz Yildirim, avrebbe infatti impostato gran parte della propria campagna su un ambizioso progetto sportivo.

Secondo le voci provenienti da Istanbul, Safi avrebbe già trovato un'intesa di massima per portare in gialloblù Hakan Calhanoglu, regista e leader tecnico dell'Inter. Un'operazione che, qualora dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe uno dei colpi più importanti dell'intera storia recente del calcio turco. Non solo. Tra i nomi promessi agli elettori figurerebbe anche Mason Greenwood, esterno offensivo del Marsiglia reduce da una stagione positiva e da tempo accostato anche alla Roma.