Il mercato continua a intrecciare strategie, opportunità e dichiarazioni destinate a far discutere. In casa Juventus si ragiona già sul possibile erede di Andrea Cambiaso, sempre più al centro di numerose voci di mercato, mentre il Napoli guarda con interesse a uno dei giovani centrocampisti più promettenti del panorama europeo. Sul fronte Inter, invece, hanno fatto rumore le parole di Giuseppe Marotta sul presunto interesse per Evan Ndicka.

Theo Hernandez nel mirino della Juventus: operazione affascinante ma complicata

La Juventus continua a monitorare diversi profili per la corsia mancina in vista di una possibile partenza di Andrea Cambiaso.

Il laterale bianconero resta infatti uno dei nomi più apprezzati sul mercato internazionale e, qualora dovesse arrivare un'offerta ritenuta adeguata, il club torinese potrebbe valutare seriamente una cessione.

Proprio in quest'ottica, nelle ultime ore sarebbe emerso un nome di assoluto prestigio: Theo Hernandez. L'ex terzino del Milan, oggi in forza all'Al-Hilal, rappresenterebbe una soluzione di altissimo livello per qualità tecniche, esperienza internazionale e capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco. L'operazione, tuttavia, si presenta estremamente complessa. Il primo ostacolo riguarda l'ingaggio del francese, che percepisce circa 20 milioni di euro a stagione. A questo si aggiunge la posizione dell'Al-Hilal, che soltanto pochi mesi fa ha investito circa 25 milioni di euro per acquistarlo e che difficilmente accetterebbe offerte inferiori ai 20 milioni per lasciarlo partire.

Una suggestione affascinante, dunque, ma che richiederebbe condizioni particolarmente favorevoli per trasformarsi in una trattativa concreta.

Napoli su Bergvall, mentre Marotta prende le distanze dal caso Ndicka

Nel frattempo il Napoli continua a lavorare per rinforzare il centrocampo e avrebbe individuato in Lucas Bergvall uno dei profili più interessanti per il futuro. Il talento svedese classe 2006 avrebbe manifestato la volontà di valutare nuove opportunità nonostante il Tottenham continui a credere nelle sue qualità e nel suo potenziale di crescita.

Per arrivare al giocatore, però, servirà un investimento importante. Gli Spurs partirebbero infatti da una valutazione di circa 35 milioni di euro, cifra che testimonia quanto il club londinese consideri Bergvall un patrimonio tecnico da valorizzare.

Infine a far discutere nelle ultime ore sono state anche le dichiarazioni rilasciate da Giuseppe Marotta a margine dell'evento FIGC che ha sancito l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale. Interpellato sulle voci relative a Evan Ndicka, il presidente dell'Inter ha risposto con un secco: "Ne ho parlato con la Roma? Assolutamente no". Parole che possono essere interpretate in modi diversi. Da una parte potrebbero rappresentare una semplice smentita di circostanza, dall'altra potrebbero nascondere una strategia finalizzata a raffreddare il mercato e ad abbassare le richieste dei giallorossi, che continuano a valutare il difensore ivoriano intorno ai 40 milioni di euro.