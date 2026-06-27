Il giornalista Matteo Moretto ha registrato un video su Youtube e parlando di calciomercato ha detto: "Muharemovic è un nome da tenere in considerazione in chiave Juventus. Il club bianconero non sta perdendo di vista il difensore, del quale possiede il 50% sulla futura rivendita. Ad oggi Carnevali si sta concentrando su altre operazioni, come quella per l'attaccante che dovrebbe essere Kolo Muani, tuttavia il nome di Muharemovic resta nei radar. Lo stopper bosniaco piace per duttilità non solo alla Juventus ma anche ad altri club in europea ma diciamo che i bianconeri hanno un canale preferenziale e quindi il classe 2003 è da tenere in assoluta considerazione".

Inter, Moretto: 'La società nerazzurra vuole blindare Pio Esposito con un nuovo rinnovo'

Sull'Inter Moretto ha poi aggiunto: 'MI sento di dire che Nico Paz non è mai stato un nome che ho davvero accostato all'Inter, mentre Palestra è stata certamente un'altra storia. Ammetto che ero sicuro che il terzino avrebbe scelto la società nerazzurra ma esistono dinamiche che certe volte sono legate in maniera essenziale al lato economico ed è evidente che il Chelsea ha messo sul tavolo una cifra davvero elevata. Detto questo, c'é da parlare di Pio Esposito: il ragazzo ha un contratto fino al 2030 e guadagna circa 1 milione di euro e 100. L'Inter però ha comunque iniziato i dialoghi con l'agente per prolungare la sua permanenza alla Pinetina, con annesso miglioramento economico.

C'é massima sintonia fra le parti ed Esposito da la priorità all'Inter. Carboni? C'é la possibilità che resti a Parma e mi dicono che vorrebbero fargli un quadriennale".

Milan e quell'apprezzamento di Amorim per Hjulmand

Il giornalista ha concluso dicendo:" Liberali è uno dei talenti più seguiti e il Parma, come la Fiorentina, il Como e il Sassuolo sono sulle sue tracce. Per il fantasista va ricordato che il Milan manterrà il 50% degli incassi sulla futura rivendita e il trequartista può essere preso con una clausola rescissoria per 6 milioni di euro".

Restando in tema Milan poi Moretto ha detto: "E' innegabile che Hjulmand piace ad Amorim, perché il tecnico portoghese stima sia le doti tecniche che caratteriali del giocatore.

A oggi però il Milan ha fatto un grandissimo investimento su Ramos, mettendo oltre 70 milioni di euro sul piatto, quindi c'é da aspettare. Inoltre su Hjulmand registro l'interesse di tantissimi club europei come l'Atletico Madrid".