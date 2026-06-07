Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando di calciomercato in casa Juventus ha detto: "Brahim Diaz è una storia che non va aperta per tanti motivi: intanto perché il Real Madrid è un cantiere aperto, stanno per arrivate tanti calciatori forti e sentendo le parole di Florentino Perez si intuisce come presto alla rosa dei blancos si unirà un altro campione. Non accosterei il marocchino alla Roma, perché Gasperini cerca gente con altre caratteristiche e sicuramente alla Juventus piacerebbe, ma ho la sensazione che Spalletti prima di essere accontentato su determinati profili dovrà aspettare.

Perché innanzitutto il club bianconero non farà la Champions e poi c'é la difficoltà di dover strappare il calciatore da un top club. Quindi io scarterei questa situazione legata a calciatori che stanno al Real Madrid e che dovrebbero lasciarlo per andare in club con molte meno garanzie"

Roma, Pedullà: 'I rinnovi saranno la prima mossa della società, occhio a Pellegrini-Como'

Sulla Roma poi Pedullà ha detto: "Io penso che la Roma da lunedì si attiverà. Come? mettendo a posto la situazione dei rinnovi contrattuali. Gasperini ha fatto i nomi di Celik, Dybala e Pellegrini e quelle saranno le priorità del club giallorosso, con o senza il direttore sportivo. Solo in seguito si andrà avanti con il rinnovo di Mancini, che è praticamente cosa fatta ma che attualmente non ha la precedenza come quella dei calciatori appena citati.

Ancora Pedullà: "Il Como si sta muovendo su vari fronti e vuole una costola italiana, anche per regolamenti UEFA a cui dovrà sottostare nella prossima stagione. Pellegrini è un nome che piace ai lombardi e con il Real Madrid si sta impostando un discorso per quanto riguarda Palacios e non per l'attaccante Garcia. Non mi risultano neanche dialoghi aperti per Dani Carvajal, che non è un profilo che interessa".

Chiesa e l'appello alla Serie A

Infine, Pedullà ha commentato le ultime dichiarazioni di Federico Chiesa: "Mi hanno colpito molto le sue parole accorate nell'intervista alla Gazzetta, nella quale sottolinea di voler tornare in Italia. Ma io gli vorrei domandare, Federico perché hai voluto lasciare la Serie A?

Giustamente il calciatore può esserci rimasto male ai tempi della Juve perché Motta lo scartò con un pizzico di pregiudizio ma andare a Liverpool non pensando di avere spazi limitati è stato un clamoroso errore. Incaponirsi nei mesi successi al suo arrivo in Premier e rifiutare chiamate, come quella della Roma, ha poi peggiorato la sua situazione. Quindi io credo che questa decisione del ragazzo, rispettabilissima, sarebbe dovuta arrivare 3 sessioni di mercato fa, magari facendo anche qualche sacrificio economico. Adesso cosa comporta tutto ciò? Parliamo di un calciatore che non è anziano ma neanche cosi giovane e soprattutto che ha spento un fisico rombante, che è stato messo in garage per troppo tempo".