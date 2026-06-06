Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video dedicato al calciomercato e parlando dell'Inter ha detto: "Ha fatto con Stankovic una bella operazione, una di quelle intelligenti ma io la penso come suo padre. I calciatori bravi infatti devono avere la possibilità giocare quanto più possibile, per incamerare minuti preziosi. Poi se dalla Premier lo valutano circa 35/40 milioni di euro vuol dire che il ragazzo qualcosa di interessante lo avrà pur mostrato. Quindi sono per i giovani, al netto del fatto che siano italiani o meno. Restando in questo ambito, è passato un altro giorno senza particolari notizie su Palestra, perché va bene l'ottimismo e la fiducia di chiudere la trattativa con l'Atalanta, ma bisogna essere concreti e non andare fare la notizia per creare sensazionalismo".

Juventus, Pedullà parla chiaro: 'Operazione Lobotka? Fittizia'

Proseguendo con la Juventus il giornalista ha sottolineato: "Leggo che Lobotka viene accostato insistentemente alla Juventus e che Spalletti sarebbe sceso in campo in prima persona per pressare il centrocampista. Intanto per il Napoli è un passaggio fondamentale andare avanti con il regista, che si trova nel capoluogo campano addirittura dai tempi di Gattuso. Poi se proprio dovesse uscire, di certo il Napoli non lo manderebbe in un altro club italiano, al quale evidentemente risolverebbe tanti problemi. Quindi questo pressing della Juventus per Lobotka mi sembra fittizio. Non posso dire la stessa cosa su Sorloth ma anche qua, bisogna fare delle precisazioni: sul norvegese ci sono altri club e bisogna tenere d'occhio gli incroci con Julian Alvarez.

In ogni caso, penso che l'attaccante potrebbe lasciare Madrid per una cifra vicina ai 25/30 milioni di euro e occhio a cosa potrebbe accadere con Nico Gonzalez".

Napoli, Pedullà: 'Se esce Anguissa c'é in piedi la pista Rabiot'

Infine sul Napoli Pedullà ha rivelato: "Hanno le idee chiarissime su cosa fare: se esce Anguissa o De Bruyne, c'é il tema Rabiot in piedi. Per quello però bisognerà attendere gli sviluppi in casa Milan, che paradossalmente conosce già il suo calendario per la prossima stagione ma non ha un allenatore. Stesso discorso vale per il portiere, per l'esterno e per la difesa, dove resta in piedi forte la candidatura di Mario Gila"