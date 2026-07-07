Non soltanto trattative per rinforzare la rosa. In casa Juventus continuano infatti i cambiamenti anche a livello dirigenziale, con l'arrivo di Frederic Massara destinato a modificare gli equilibri dell'organigramma bianconero. Sul mercato, invece, l'Inter sarebbe pronta a rilanciare per Curtis Jones, da tempo uno degli obiettivi principali per il centrocampo, mentre il Milan starebbe lavorando soprattutto sulle cessioni per liberare spazio e risorse in vista dei prossimi innesti.

Juventus, Massara prende il posto di Modesto: Ottolini resta, nuovo ruolo per Chiellini

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Orazio Accomando, sarà con ogni probabilità François Modesto a lasciare il proprio incarico per fare spazio al neo dirigente Frederic Massara all'interno dell'organigramma della Juventus. Una scelta che confermerebbe la volontà del club bianconero di rafforzare la propria struttura dirigenziale senza rivoluzionarla completamente. Chi, invece, dovrebbe conservare il proprio ruolo è Matteo Ottolini. Nonostante nelle scorse settimane il suo nome fosse stato accostato a una possibile uscita, il direttore sportivo sarebbe destinato a proseguire la propria esperienza alla Continassa.

Novità importanti anche per Giorgio Chiellini: dopo le indiscrezioni che lo volevano in bilico, l'ex capitano bianconero è stato nominato Chief Club Affairs Officer, assumendo così un ruolo ancora più centrale nella nuova organizzazione societaria.

L'Inter torna su Curtis Jones, il Milan prepara le cessioni a centrocampo

Sul fronte mercato, l'Inter sembrerebbe intenzionata a tornare con decisione su Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool continua a essere considerato il primo obiettivo per rinforzare la mediana nerazzurra e la dirigenza guidata da Giuseppe Marotta sarebbe pronta a spingersi fino a un'offerta da 30 milioni di euro. Una cifra significativa, soprattutto considerando che il giocatore potrebbe liberarsi a parametro zero tra un anno.

Proprio questa situazione contrattuale potrebbe convincere il Liverpool ad aprire alla cessione già nel corso di questa estate, evitando il rischio di perderlo senza alcun indennizzo.

Anche il Milan si prepara a una fase importante del proprio mercato, ma prima degli acquisti la priorità sarebbe rappresentata dalle uscite. La dirigenza rossonera vorrebbe infatti alleggerire il centrocampo per fare spazio ai futuri innesti. Tra i principali candidati alla partenza figurano Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. In particolare, l'inglese, frenato nelle ultime stagioni da numerosi problemi muscolari, potrebbe fare ritorno in Premier League, dove aveva mostrato le sue qualità con la maglia del Chelsea. Per lasciarlo partire, il Milan sarebbe disposto ad accontentarsi di una cifra vicina ai 10 milioni di euro.