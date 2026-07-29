Il mercato continua a regalare scenari destinati a cambiare rapidamente, con Juventus, Milan e Inter impegnate a valutare nuove opportunità per completare le rispettive rose. In casa bianconera potrebbe tornare d'attualità uno scambio già ipotizzato all'inizio dell'estate con l'Atletico Madrid, mentre il Milan avrebbe ricevuto una proposta per Claudio Echeverri senza però considerarla una priorità. Sul fronte Inter, invece, la trattativa per Cristian Romero rischia di complicarsi ulteriormente a causa della concorrenza proveniente dalla Liga.

Juventus, può riaprirsi l'asse con l'Atletico: Nico Gonzalez e Sorloth ancora sul tavolo

Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira sul proprio canale YouTube, nelle prossime settimane potrebbe tornare di moda l'idea di uno scambio tra Juventus e Atletico Madrid che coinvolgerebbe Nico Gonzalez e Alexander Sorloth. Una possibilità già emersa nei primi giorni di giugno e che adesso potrebbe riacquistare consistenza alla luce delle esigenze delle due società. L'Atletico continuerebbe infatti a considerare Nico Gonzalez un obiettivo concreto per rinforzare il proprio reparto offensivo, mentre la Juventus, pur avendo definito l'operazione Randal Kolo Muani, sarebbe ancora alla ricerca di un centravanti strutturato da affiancare al francese.

In quest'ottica, il profilo di Sorloth risponderebbe perfettamente alle richieste tecniche della dirigenza bianconera e di Luciano Spalletti.

Echeverri proposto al Milan, Romero guarda alla Liga

Anche il Milan continua a monitorare il mercato dei trequartisti. Secondo le ultime indiscrezioni, alcuni intermediari avrebbero proposto ai rossoneri il nome di Claudio Echeverri, talento argentino del Manchester City già accostato in passato alla Roma. Il classe 2006 è partito con la squadra inglese per la tournée asiatica, ma resterebbe tra i giocatori che potrebbero lasciare il club entro la fine della finestra estiva. Nonostante il Milan sia effettivamente alla ricerca di un calciatore con caratteristiche simili, il nome di Echeverri non rappresenterebbe una priorità assoluta per la dirigenza, che al momento starebbe seguendo piste considerate più funzionali al progetto tecnico.

Nel frattempo si complica anche il mercato dell'Inter. Secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto, Cristian Romero avrebbe indicato la Liga come destinazione preferita per il proprio futuro. Barcellona e Atletico Madrid seguirebbero infatti con attenzione il difensore argentino del Tottenham, scenario che rischia di allontanarlo ulteriormente dai nerazzurri. L'arrivo ormai definito di John Stones avrebbe inoltre ridotto l'urgenza dell'Inter di acquistare un altro centrale, consentendo alla dirigenza di valutare con maggiore calma eventuali alternative. Qualora la pista Romero dovesse definitivamente sfumare, alla Pinetina verrebbe comunque individuato un nuovo profilo per completare il reparto difensivo in vista della nuova stagione.