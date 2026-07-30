Le prossime settimane di mercato potrebbero riservare nuovi intrecci tra le big della Serie A e alcuni club esteri. La Juventus avrebbe iniziato a valutare un profilo già da tempo seguito dal Napoli, quello di Costantino Favasuli, mentre in casa Inter torna d'attualità il futuro di Hakan Calhanoglu, centrocampista che continua ad avere estimatori in Turchia. Due situazioni differenti, ma accomunate dalla possibilità di sviluppi concreti prima della chiusura della finestra estiva.

La Juventus pensa a Favasuli, il Napoli resta in pole ma attende le cessioni

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus avrebbe effettuato un sondaggio per Costantino Favasuli, esterno polivalente in uscita dal Catanzaro e considerato uno dei giovani più interessanti nel suo ruolo. Il classe 2004 può liberarsi grazie a una clausola rescissoria da 8 milioni di euro, cifra che lo rende un'opportunità particolarmente appetibile per diversi club di Serie A.

L'interesse bianconero potrebbe però complicare i piani del Napoli. Il club partenopeo segue infatti Favasuli da tempo e lo avrebbe individuato come uno dei rinforzi ideali per le corsie esterne. La società azzurra sarebbe pronta a versare l'importo necessario per attivare la clausola, ma prima avrebbe bisogno di completare alcune operazioni in uscita per liberare risorse economiche e spazio in rosa.

La Juventus, dal canto suo, potrebbe approfittare della situazione per inserirsi con decisione e tentare il sorpasso su un profilo ritenuto di prospettiva.

Calhanoglu, il Fenerbahce prepara un nuovo assalto all'Inter

Anche in casa Inter torna a tenere banco il futuro di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco era già stato accostato al Fenerbahce nelle prime settimane di giugno e, secondo le ultime indiscrezioni, il club di Istanbul sarebbe pronto a tornare alla carica nel mese di agosto per convincerlo a fare ritorno in patria.

L'interesse del Fenerbahce nascerebbe non solo dalle qualità tecniche del regista nerazzurro, ma anche dalle nuove regole introdotte nel campionato turco, che imporranno alle società di inserire in rosa almeno quattro giocatori provenienti dalla Turchia.

Calhanoglu rappresenterebbe quindi un rinforzo ideale sia dal punto di vista tecnico sia sotto l'aspetto regolamentare. Anche il giocatore non sarebbe insensibile alla possibilità di rientrare nel proprio Paese, soprattutto considerando che il suo contratto con l'Inter è in scadenza nel 2027. Una situazione che potrebbe trasformarsi in uno dei temi più interessanti del finale di mercato.