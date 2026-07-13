Il mercato continua a evolversi tra trattative, valutazioni e retroscena. La Juventus avrebbe ormai definito la propria strategia sul futuro di Tarik Muharemovic, il Napoli rifletterebbe sull'opportunità rappresentata da Brahim Diaz e l'Inter monitora il mercato degli esterni, dove la pista che porterebbe a Guéla Doué potrebbe rivelarsi molto più complicata del previsto.

Juventus, il Sassuolo dice no: ora la cessione in Premier è lo scenario più probabile

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Mirko Di Natale, circa dieci giorni fa la Juventus avrebbe presentato al Sassuolo un'offerta da 16 milioni di euro più bonus per acquistare la restante parte del cartellino di Tarik Muharemovic.

La proposta sarebbe stata respinta dal club neroverde, che continua a valutare il difensore intorno ai 40 milioni di euro.

Sempre secondo Di Natale, proprio dopo quel rifiuto la dirigenza bianconera avrebbe deciso di non effettuare ulteriori rilanci. Lo scenario più probabile, dunque, sarebbe quello di una cessione del centrale all'estero. Leeds United, Bournemouth e Sunderland avrebbero infatti la disponibilità economica per soddisfare le richieste del Sassuolo e, qualora l'operazione andasse in porto, la Juventus incasserebbe circa la metà della cifra grazie agli accordi esistenti tra i due club.

Nel frattempo, anche il Napoli continua a valutare nuove opportunità. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Real Madrid avrebbe proposto Brahim Diaz alla società partenopea.

Il fantasista marocchino, secondo questa traccia, sarebbe in uscita dal club spagnolo, dove percepisce uno stipendio di circa 4 milioni di euro a stagione e rappresenterebbe un profilo di assoluto livello per il reparto offensivo. Aurelio De Laurentiis starebbe riflettendo sull'operazione, pur consapevole che prima sarà necessario completare diverse cessioni per creare spazio nella rosa e nel monte ingaggi.

Inter, Doué piace ma il prezzo può cambiare tutto

In casa Inter resta viva la ricerca di un esterno destro e tra i profili monitorati figura anche Guéla Doué, laterale dello Strasburgo considerato uno dei giovani più interessanti nel suo ruolo. Negli ultimi giorni si era parlato di una valutazione vicina ai 25 milioni di euro, cifra ritenuta compatibile con le possibilità del club nerazzurro.

A ridimensionare questa ipotesi, però, è stato Fabrizio Romano. Secondo il noto esperto di calciomercato, il costo reale dell'ivoriano sarebbe decisamente superiore e si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro, una valutazione paragonabile a quella richiesta in passato per Palestra quando l'Inter seguiva il giocatore con grande interesse.

Una somma che rischia inevitabilmente di raffreddare la trattativa, spingendo la dirigenza nerazzurra a valutare alternative più sostenibili dal punto di vista economico.