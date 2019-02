Annuncio

Annuncio

La situazione in Sardegna si fa sempre più scottante, i pastori sono in rivolta e reclamano un aumento del prezzo del latte, arrivato attualmente a costare 60 centesimi al litro. In tutta l'isola aumentano a dismisura le proteste degli allevatori, che bloccano le strade e perquisiscono i tir provenienti dal porto di Genova, alla ricerca del latte importato dall'estero e venduto a basso prezzo.

La manifestazione dei pastori era stata portata ieri mattina davanti ai cancelli di Asseminello, dove il Cagliari Calcio era in ritiro in vista del match di stasera a San Siro contro il Milan. Dopo alcune ore di tensione, in cui gli allevatori non permettevano al pullman del Cagliari di uscire per dirigersi all'aeroporto, era stato trovato un accordo con la società, che aveva promesso solidarietà e visibilità alla protesta degli allevatori.

Annuncio

Cagliari in campo con maglia solidale

Il Cagliari Calcio ha mantenuto la promessa fatta ieri ai pastori di portare maggiore visibilità alla loro protesta, che solo nella giornata di oggi ha avuto maggiore riscontro nella stampa e nella tv nazionale. La società sarda ha deciso di presentarsi in campo per il posticipo della 23^ giornata di Serie A con una maglia celebrativa con riportata la frase "Solidarietà ai pastori sardi" in uno sfondo bianco latte, come richiamo al latte versato dagli allevatori isolani nelle strade della Sardegna.

Solidarietà dai social

L'iniziativa solidale del Cagliari Calcio non è l'unico sostegno nei confronti della lotta dei pastori sardi, ma anche i social hanno deciso di unirsi a tale protesta, attraverso le parole di semplici cittadini, ma anche di personaggi conosciuti del calcio e della Tv.

Annuncio

I migliori video del giorno

Il simbolo social di tale protesta è l'hashtag, presente sia su Twitter che su Instagram, #iostoconipastorisardi. Tra i primi ad usarlo si distingue Caterina Murino, famosa attrice conosciuta soprattutto per il suo ruolo di Bond girl in Casino Royale, che decide di utilizzare il suo profilo Instagram per esprimere la sua rabbia: "Chi sa quanto lavoro c’è dietro un 'semplice' litro di latte??? Se distruggiamo la base della catena, quella si spezzerà per sempre", e conclude: "Allora chiedo alla Regione Sardegna e ai caseifici di fissare il giusto prezzo per non distruggere le fondamenta dell’economia sarda".

Insieme all'attrice sarda si schierano a favore della protesta dei pastori altri personaggi di fama nazionale tra cui: Daniele Conti (ex capitano del Cagliari) e Ivo Pulga (allenatore del Brescia).