L'Italia si avvia ormai ad uscire dalla fase di lockdown e guarda alla ripartenza. Dopo essere stato messo a dura prova dal nuovo Coronavirus, il nostro Paese ha voglia di ricominciare.

Nelle scorse ore il Premier Giuseppe Conte ha scritto un lungo post su Facebook, con il quale ha voluto informare i cittadini che il Governo sta lavorando al piano per organizzare al meglio la "fase 2", ovvero quella di convivenza con il Covid-19. Conte ha ricordato a tutti che le riaperture dovranno essere graduali, e che in questo momento non si può assolutamente sbagliare, altrimenti si vanificherebbero tutti gli sforzi fatti dai cittadini.

Agli italiani ha poi ricordato che non è possibile riaprire tutto e subito, anche se molti cittadini sono stanchi delle misure restrittive, questo perché si vanificherebbero gli sforzi fatti sino a questo momento. Il Governo, ha fatto sapere poi Conte, ha messo sin da subito al centro del suo programma la salute dei cittadini, sottolineando di come anche l'economia e le esigenze delle aziende o delle singole Regioni siano importanti.

Conte: 'Piano per le riaperture sarà comunicato entro domenica'

Il Premier ha quindi dichiarato che, insieme alla task force governativa e al comitato tecnico-scientifico, sta studiando un piano omogeneo per far ripartire tutto il Paese. Il programma di ripartenza, secondo l'idea dell'Esecutivo, dovrà essere graduale su tutto il territorio nazionale. Giuseppe Conte ha detto che non si possono assecondare le singole esigenze di alcune regioni o aziende, ma bisogna continuare su questa strada intrapresa ormai da quasi due mesi: in sostanza bisogna restare uniti e marciare tutti nella stessa direzione.

"In questa fase non possiamo permetterci di agire affidandoci all’improvvisazione" - così ha scritto Conte. Poi ha annunciato che entro la fine di questa settimana, Palazzo Chigi comunicherà alla popolazione il piano definitivo per la fine del lockdown e delle riaperture. Tutto ciò verrà adoperato a partire, ragionevolmente, dal giorno 4 maggio.

Il ringraziamento ad Angelo Borrelli e agli esperti

Nel post apparso su Facebook, il Premier ci ha tenuto a ringraziare per il grande lavoro che sta svolgendo, Angelo Borrelli, il capo della Protezione Civile nazionale.

Ha ringraziato anche Domenico Arcuri, che sta provvedendo a gestire la situazione relativa al reperimento e distribuzione del Dpi e poi Vittorio Colao, un altro membro della task force, che sta dando un valido supporto tecnico-scientifico per mettere a punto questo piano voluto dall'Esecutivo.

Nei prossimi giorni, quindi, potremmo conoscere molti dettagli in più su come e quando l'Italia si rimetterà in moto.