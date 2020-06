Alessandro Meluzzi è tornato a parlare di nuovo Coronavirus. Lo ha fatto nel corso della trasmissione di Rete 4 Quarto Grado, in onda venerdì 5 giugno. Lo psichiatra, in particolare, si è soffermato sul fatto che a suo dire la Cina avrebbe enormi responsabilità sulla pandemia rimandando tuttavia ogni giudizio alla fine del 2020, quando saranno stilati bilanci più precisi sull'impatto del virus sulla mortalità a livello globale.

Un punto di vista particolarmente critico lo ha riservato nei confronti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che, a suo dire, rischia di perdere credibilità con l'eventuale fuoriuscita dai finanziatori degli Stati Uniti.

A far perdere autorevolezza all'Oms, a dire di Meluzzi, ci sarebbe l'avere finanziatori come, per l'appunto, la Cina e Bill Gates.

Meluzzi dice che la Cina non pagherà

Sul ruolo della Cina rispetto all'emergenza sanitaria mondiale si annidano diverse opinioni. Si tratta, ovviamente, sempre di ipotesi, dato che nessuno al momento può provare una scarsa trasparenza del governo cinese su quanto accaduto. "Io credo - ha detto Meluzzi - che la Cina non pagherà, anche se ha la maggioranza delle responsabilità".

Chi, invece, secondo lo psichiatra perde certamente di credibilità e autorevolezza è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'ente che, in un certo senso, si sarebbe dovuto occupare di guidare il mondo in un'emergenza come quella verificatasi, per Meluzzi, potrebbe subire una condanna definitiva da parte degli Usa.

Donald Trump, infatti, ha annunciato che gli Stati Uniti, principali finanziatori del'Oms, potrebbero ritirare ogni finanziamento. La cosa, secondo l'opinionista, rappresenterebbe una sorta di delegittimazione "definitiva ed irrevocabile".

Meluzzi contro Bill Gates finanziatore Oms

L'eventuale uscita di scena degli Usa porterebbe, a detta di Meluzzi, a rendere Bill Gates e la Cina principali contributori dell'Oms.

"Ci troviamo - sostiene lo psichiatra - di fronte a una condizione di autorevolezza prossima allo zero". Dati che, secondo l'ospite di Quarto Grado, farebbero il paio con le evidenze che, a suo parere, hanno dimostrato la "totale inefficacia e inefficienza" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, come ente privato e strumentale dell'Onu.

La cosa potrebbe rendere necessario un nuovo organismo per gestire situazioni come epidemie e pandemie. Meluzzi, tra l'altro, nel post pubblicato sul suo profilo Facebook in cui riprende l'intervento a Quarto Grado, ha scritto che dalla Cina e dall'Oms non c'è stata "nessuna trasparenza, nessuna tempestività" e "carenze etiche e tecniche". Lo psichiatra definisce l'organizzazione "filocinese" non vedendo di buon occhio il fatto che tra i contributori principali ci sia Bill Gates. "Con tutti - aggiunge - i suoi traffici di vaccini e microcchip".