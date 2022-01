Tra i nuovi protagonisti del GF Vip spicca il nome di Alessandro Basciano. L'ex protagonista di Uomini e donne si è messo in gioco come nuovo concorrente di questa sesta edizione del reality show Mediaset e non è passato affatto inosservato. Al centro dell'attenzione per la sua storia con Sophie Codegoni, in queste ore Alessandro si è ritrovato anche al centro di uno spiacevole episodio avvenuto sul web, riguardante suo figlio.

Il figlio di Alessandro Basciano del GF Vip offeso sul web

Nel dettaglio, al momento del suo ingresso nella casa del GF Vip, Alessandro ha svelato di avere un figlio di circa tre anni, frutto di una sua relazione precedente, finita male.

Il giovane Basciano, quindi, è già padre di un bambino che spesse volte è protagonista dei suoi post pubblicati su Instagram.

Ebbene, in queste ultime ore, si è verificato un episodio a dir poco spiacevole legato proprio al figlio di Alessandro Basciano.

Come riportato su Instagram dall'esperto di gossip Amedeo Venza, il figlio di Alessandro è stato offeso sul web da alcuni commentatori social del GF Vip.

Offese contro il figlio di Alessandro: interviene Amedeo Venza

"Sembra rifatto anche il figlio", ha scritto un commentatore web parlando proprio del bambino di Alessandro, come riportato da Venza che non ha perso occasione per bacchettare quelle persone che tirano in mezzo anche un bambino di pochi anni, del tutto estraneo alle dinamiche del programma televisivo.

"Quando parlo della parte marcia del web mi riferisco a questa gente", ha scritto Venza spezzando così una lancia in difesa di Alessandro e del suo amato figlio.

In attesa di scoprire se Alessandro verrà messo al corrente dalla produzione del GF Vip su questi commenti incresciosi che hanno riguardato suo figlio, in queste ore sta portando avanti la sua avventura all'interno della casa più spiata d'Italia.

Alessandro al centro delle dinamiche del GF Vip per il flirt con Sophie

Alessandro è al centro dell'attenzione per la sua love story in atto con Sophie Codegoni. Dopo un timido avvicinamento iniziale, i due si sono lasciati andare sempre più, fino ad arrivare a scambiarsi una serie di baci super appassionanti durante la notte di Capodanno.

Tra Alessandro e Sophie si è accesa così la passione all'interno della casa del GF Vip ma l'ex protagonista di Uomini e donne continua ad avere dubbi in merito a questa situazione.

E così, nelle ultime ore, Alessandro ha ammesso di avere delle perplessità sul conto della ragazza, dato che non riuscirebbe a sbilanciarsi più di tanto con lui e quindi a fidarsi. Riusciranno a superare le incomprensioni nel corso delle prossime giornate all'interno della casa del GF Vip?