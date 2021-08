Chris Froome sbarca nel mondo dell'imprenditoria: a comunicarlo è lui stesso attraverso un comunicato pubblicato e diffuso nelle scorse ore. Il corridore, che per anni è stato il più forte del circuito professionistico, ha deciso di unirsi a un consorzio che sta investendo dei capitali parecchio ingenti in Factor Bikes e nella sua sussidiaria Black Inc. Non è dato sapere, almeno ad ora, se l'ingresso nel mondo dell'imprenditoria sportiva (le aziende nelle quali ha investito, infatti, si occupano comunque di Ciclismo) sia il preludio a un suo imminente ritiro dal mondo del ciclismo agonistico.

Froome si dice entusiasta per questa nuova avventura

Il corridore, che in carriera ha vinto per ben 4 volte il Tour de France, avrà un ruolo di testimonial, incentivando il marketing dei prodotti. Inoltre, vista la grandissima esperienza che annovera il ciclista sudafricano, Froome potrà senz'altro aiutare anche nello sviluppo dei vari prodotti dell'azienda. Come riporta Oa Sport il corridore si è detto, in un comunicato sulla questione, assolutamente entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Froome ha affermato che, durante gli ultimi 12 mesi, ha avuto l'opportunità di assistere da vicino e in prima persona alle "capacità tecniche e di sviluppo" dell'azienda nella quale ha investito. Chris si è poi detto convinto che l'azienda sia in procinto di costruire "qualcosa di speciale" e per questo si è detto impaziente di portare all'interno di questo mondo la sua esperienza maturata in gara e la sua conoscenza e comprensione dei vari prodotti che ruotano intorno al ciclismo.

Il ciclista è entrato anche nel consiglio di amministrazione

Froome ha poi scelto di concludere il proprio comunicato spiegando quali sono le intenzioni (sue e dell'azienda): quella di portare delle innovazioni che siano "rivoluzionarie" per tutti i ciclisti del mondo. Un obiettivo senza dubbio ambizioso, nel quale comunque Froome crede tanto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il corridore, infatti, grazie al suo investimento è entrato anche nel consiglio di amministrazione insieme a Sam Mckay, co-fondatore di Point King Capital. Froome, in questa sua nuova avventura imprenditoriale, collabora anche con Scott Farquhar, co-fondatore dell'azienda Skip Capital. Nonostante questo, comunque, l'azienda rimarrà in mano a Rob Gitelis, che riveste il ruolo di Ceo, fondatore e proprietario delle quote di maggioranza.

Se si hanno notizie dal versante finanziario di Froome, non si può dire altrettanto per la sua carriera sportiva. Il corridore, in forza alla Israel Start-Up Nation, non gareggia dall'ultima edizione del Tour, dove si è piazzato al 133esimo posto senza mai riuscire a lasciare il segno. Ad ora non si sa, ufficialmente, quando i fan potranno rivedere il corridore in azione. La sua ultima vittoria di tappa risale al 2018, durante l'edizione da lui poi vinta del Giro d'Italia.