Pomilia Energia si occupa della commercializzazione di forniture di energia elettrica e gas per utenze private e aziende. Tra le proposte commerciali sono presenti anche le Placet e per conoscere tutti i dettagli in merito alle offerte abbassa bollette, l'azienda mette a disposizione diversi canali di comunicazione.

Richiedere supporto telefonico a Pomilia Energia

Il servizio clienti di Pomilia Energia è raggiungibile attraverso il numero telefonico 081.803.67.17 (la telefonata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario).

Le richieste possono essere inoltrate anche tramite email all'indirizzo info@pomigasepower.it, la Pec pomigasepower@pec.it o il form presente sul sito aziendale nell'area "contatti". Il cliente può anche scegliere di farsi richiamare da un consulente, basta compilare l'apposito form presente nella sezione "fatti richiamare". L'azienda riceve la clientela presso gli uffici di Pomigliano d'Arco, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30.

Il sito aziendale è provvisto di una sezione "modulistica" in cui si possono scaricare tutti i documenti utili per l'attivazione e la gestione della fattura. Il modulo va compilato in ogni sua parte e spedito attraverso uno dei seguenti recapiti:

posta ordinaria: Via Carmine Guadagno 85, 80038 Pomigliano d'Arco (Napoli) ;

; email: info@pomigasepower.it.

Come inviare l'autolettura a Pomilia Energia

Come consiglia Pomilia Energia sul sito, inviare l'autolettura del contatore non è obbligatorio, ma è un'azione utile per mantenere il profilo dei consumi aggiornato.

Si deve comunicare solamente in alcuni mesi dell'anno (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre) e nel lasso di tempo che va dal giorno 20 fino al 26, inviando necessariamente questi dati: nominativo del cliente, matricola del misuratore e la lettura. La clientela può inoltrare la lettura scegliendo tra queste opzioni:

email all'indirizzo info@pomigasepower.it ;

; telefonata al numero 081.803.67.17 ;

; fax al numero 081.884.80.16 ;

; tramite WhatsApp al numero 334.81.82.012 (basta inviare la foto del contatore);

(basta inviare la foto del contatore); attraverso il sito internet aziendale.

Le offerte di Pomilia Energia

Tra le offerte di Pomilia Energia l'utente può scegliere "Luce & gas zero problem", dove il gas viene scontato due centesimi al metro cubo per sempre, mentre per l'energia elettrica la quota fissa viene scontata per sempre del 50% (l'offerta è valida solo per gli utenti che cambiano fornitore).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Come previsto da Arera sono disponibili le offerte Placet. In queste offerte standard il prezzo dell'energia può essere fisso per 12 mesi oppure variabile, che cambia in base alle variazioni dell'indice di riferimento. Queste offerte devono essere inserite obbligatoriamente nel pacchetto di proposte commerciali per consentire ai clienti un passaggio graduale dal Mercato di Maggior Tutela al Mercato Libero: il prezzo viene stabilito dal venditore, ma le condizioni contrattuali e la struttura di prezzo vengono decise da Arera.

Le offerte Placet non prevedono la fornitura congiunta di luce e gas. Il cliente, comunque, ha la possibilità di sottoscrivere due contratti differenti con il medesimo venditore.