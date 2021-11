PolisEnergia opera nel Mercato Libero a partire dal 2012, commercializzando forniture di luce e gas per utenze domestiche e aziendali su tutto il territorio nazionale. Per avere un contatto diretto con la clientela mette a disposizione diversi canali, tra cui un numero verde, con cui si possono richiedere tutte le informazioni inerenti le offerte abbassa bollette proposte dalla società.

Come raggiungere il servizio clienti di PolisEnergia attraverso il numero verde

Il servizio clienti di PolisEnergia è raggiungibile attraverso il numero verde 800.911.890; le richieste possono essere inoltrate anche tramite l'indirizzo email info@polisenergia.it.

Si può ricevere assistenza anche attraverso WhatsApp, basta inviare un messaggio al numero 089.983.70.42. L'utente può anche decidere di ricevere gratuitamente una chiamata da parte di un consulente, basta lasciare i propri recapiti attraverso il form presente nell'home page del sito aziendale, in cui è possibile trovare anche l'accesso all'area clienti con cui si può gestire la fornitura in autonomia.

Per avere un profilo consumi sempre aggiornato il cliente può inviare l'autolettura del contatore, utile soprattutto nel caso in cui il distributore locale non indicasse alla società i consumi reali. La lettura può essere inviata attraverso le seguenti modalità:

area clienti, nella sezione " letture ";

nella sezione " "; messaggio su WhatApp al numero 351.92.19.622 , in cui bisogna indicare le cifre della lettura e il codice cliente;

al numero , in cui bisogna indicare le cifre della lettura e il codice cliente; telefonata al numero verde 800.911.890.

La sezione 'modulistica' di PolisEnergia

Sul sito di PolisEnergia è presente una sezione "modulistica" in cui il cliente può scaricare tutti i documenti utili per l'attivazione e la gestione delle forniture di luce e gas.

I documenti riguardano la voltura, il modulo Sepa, l'aliquota 10% energia e gas, il subentro, le nuove connessioni, il diritto di ripensamento, i reclami e le condizioni generali.

I moduli vanno compilati in ogni campo e spediti attraverso una delle seguenti modalità:

email all'indirizzo info@polisenergia.it ;

; fax al numero 02.47.95.14.15 ;

; via posta ordinaria all'indirizzo Via R. Wenner 57, 84131 Salerno.

Le offerte di PolisEnergia

PolisEnergia propone alla clientela soluzioni utili per qualsiasi esigenza energetica.

Tra le offerte per le utenze domestiche è presente "Libera Casa", adatta per coloro che appartengono ancora al Mercato di Maggior Tutela e non hanno scelto un venditore del Mercato Libero, ma desiderano un prezzo controllato e in linea con il mercato. Per coloro che scelgono di ricevere la bolletta in modalità digitale e l'addebito sul conto è previsto uno sconto annuale di 42 euro, che viene erogato in 12 rate mensili.

Mentre con "Dinamica Casa" il prezzo della luce e del gas è fisso per 12 mesi, anche in questo caso è previsto lo sconto di 42 euro per chi opta per la bolletta digitale e l'addebito sul conto.

Le offerte possono essere attivate online o tramite telefonata al servizio clienti. Durante il cambio di operatore non ci sarà nessuna interruzione della fornitura e per il cliente non è previsto nessun costo di attivazione.

Per chi non opta per l'addebito sul conto corrente, la bolletta può essere pagata comodamente online attraverso il servizio offerto dalla società sul sito, oppure tramite bonifico o tramite bollettino postale.

