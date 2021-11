Sentra Energia è una realtà che opera come fornitore nel mercato libero di energia elettrica e gas naturale. Si rivolge alle utenze domestiche e a piccole e medie imprese.

Come si legge nelle note sul sito ufficiale dell’azienda, il suo principale obiettivo è quello di proporre ai clienti soluzioni personalizzate e offerte di luce e gas caratterizzate da costi contenuti. Per mantenere costante il suo impegno, Sentra Energia ha instaurato saldi rapporti di partnership con importanti produttori del settore gas&power che permettono al gruppo di assicurare continuità nella fornitura a prezzi competitivi.

Numero verde, contatti e ‘Sportello online’

Una buona gestione energetica è la giusta prerogativa per garantire ad aziende e famiglie alte prestazioni dei servizi legati alle forniture. Secondo quanto riportato sul sito aziendale, grazie ad una rete capillare sul territorio, Sentra è capace di andare incontro alle esigenze di ogni singolo cliente e garantire, nel tempo, un rapporto efficiente e puntuale. La sua esperienza decennale in ambito energetico e imprenditoriale, si legge ancora, è affidata a figure di riferimento che affiancano il cliente durante tutto l’iter contrattuale. A tal proposito, Sentra Energia mette a disposizione diversi canali di comunicazione. Il più importante è sicuramente il numero verde 800 700 832, che è possibile chiamare per avere chiarimenti in merito alle offerte o per informazioni sulle procedure burocratiche nel caso in cui si voglia cambiare operatore.

La sede Legale è ubicata in Viale Città d'Europa, 39 a Roma. Il numero di telefono degli uffici è 06 59.16.786. Se si ha necessità di inviare documentazioni, è possibile farlo al numero di fax 06 52.94.021, oppure inoltrare e-mail a uno degli indirizzi di posta elettronica: info@sentra.it. o clienti@sentra.it

Allo stesso indirizzo della sede legale è possibile trovare l'Ufficio Attenzione al Cliente, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00.

Sul sito dell’azienda è inoltre possibile accedere allo ‘Sportello online’, una sezione dedicata ai clienti di Sentra Energia che dà la possibilità di usufruire di una serie di servizi e dove è possibile anche monitorare i propri consumi e la situazione aggiornata delle fatture emesse.

‘Mission’ di Sentra Energia

Secondo quanto riportato sul sito web aziendale, la trasformazione del mercato è vista dal gruppo come una continua opportunità di crescita, capace di creare ancora più valore per i suoi clienti. Mission dell’azienda è anche quella di fornire ai suoi utenti energia elettrica e gas naturale ad un prezzo competitivo e assicurare un dialogo costante grazie alla presenza di molteplici sportelli sul territorio, supportati da personale specializzato nel settore.

Voltura: documenti da presentare

Per chi desidera richiedere il cambio di intestatario di una fornitura attiva con Sentra Energia, è possibile farlo tramite la voltura. Questa pratica burocratica implicherà la chiusura del contratto in corso e la stipula di uno nuovo, senza che venga interrotta l’erogazione del servizio di fornitura. Per una corretta fatturazione dei consumi tra il vecchio ed il nuovo intestatario, risulterà utile la comunicazione di un’autolettura recente del contatore. In base alla tipologia di voltura, potrà essere richiesta documentazione da allegare alla pratica, come riportato nella modulistica predisposta, scaricabile dalla sezione dedicata sul sito aziendale.

La voltura della fornitura può essere richiesta telefonando al Servizio Clienti, inviando una mail con allegata la documentazione a clienti@sentra.it o, in alternativa, recandosi presso uno degli sportelli presenti sul territorio, il cui elenco può essere consultato on line.