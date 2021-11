Serenit è una società nata per il trasporto marittimo e dal 2013 ha espanso il proprio business anche al settore energetico con l'autorizzazione dal Ministero dello Sviluppo Economico alla commercializzazione e trasporto di gas. Il trasporto e lo stoccaggio del gas metano è parte integrante dell'attività di Serenit, arrivando a movimentare imbarcazioni da 5000 a 30000 tonnellate e depositando gas in vari slot di stoccaggio sparsi su tutta la penisola italiana. Dal 2017 Serenit è stata anche autorizzata come fornitore e distributore di energia elettrica, le forniture di luce e gas sono a disposizione dell'utenza in tutte le regioni italiane, la sede legale si trova a Livorno.

Numero verde per contattare l'assistenza clienti di Serenit

L'azienda è presente sul territorio italiano con tre sedi distaccate: la sede legale si trova a Livorno ed è possibile contattare gli uffici al numero 0586 838653, c'è poi la sede di Milano che risponde al numero telefonico 02/36576131 o per inviare un fax allo 02/36576134 e ci sono gli uffici a Vibo Valentia presso uno studio commerciale con il numero di telefono 0963/263828. Per informazioni commerciali e richieste generiche è possibile trovare assistenza grazie al numero verde 800 031 979, sul sito aziendale non sono specificati giorni e orari, nel caso non si riuscisse a telefonare si può inviare una richiesta scritta alla casella e-mail info@serenitspa.it oppure per lo scambio di informazioni tra operatori si può utilizzare la casella di posta certificata serenit@pec.it.

Fornitura di luce e gas con Serenit: prezzo fisso o indicizzato per 12 mesi

L'azienda dal 2017 oltre il gas metano commercializza e distribuisce anche corrente elettrica a clienti domestici, condomini e imprese. Sia per quanto riguarda il gas che la corrente elettrica, Serenit non prevede costi di attivazione e depositi cauzionali e un consulente seguirà il cliente nel cambiare operatore gratuitamente.

L'offerta del gas nel mercato libero prevede un prezzo bloccato della componente energia per 12 mesi, oppure è possibile aderire al mercato di maggior tutela con il prezzo indicato da Arera (Autorità regolazione energia, reti e ambiente) che grazie all'ultima proroga sarà attivo sino al 1 gennaio 2023. L'azienda prevede condizioni economiche vantaggiose per condomini, piccole e medie imprese o grandi imprese energivore, sia per la fornitura di metano sia di corrente elettrica.

Serenit ha attivato sul proprio sito aziendale un accesso speciale per i clienti, che potranno entrare nella propria area privata grazie a un codice pin che verrà inviato in fase di attivazione del contratto. Da questa area privata il cliente potrà monitorare i propri consumi, lo stato di pagamento delle vecchie bollette, inviare l'autolettura del contatore del gas e mettersi in contatto diretto con l'assistenza per eventuali reclami. L'autolettura dei consumi del gas si possono inviare anche tramite messaggio WhatsApp inviando una foto del contatore al numero 392 9472090 con il proprio codice PDR oppure via sms con codice PDR, la lettura dei consumi e la data. In alternativa al telefono si può inviare l'autolettura via e-mail alla casella autoletture@serenitspa.it, con il codice PDR e la foto del contatore oppure con il codice PDR, lettura del contatore e data.

