Il decretone di Lega e Movimento Cinque Stelle continua ad accendere i dibattiti dei talk show televisivi, a far gonfiare il petto alla maggioranza e a rendere aspre le critiche delle opposizioni. Il reddito di cittadinanza e Quota 100 rappresentano le misure con cui il Carroccio e i grillini sono riusciti a dare le risposte che volevano ai propri elettori. C'è chi, però, come Matteo Salvini non ha nascosto una certa vena polemica [VIDEO]dedicando l'approvazione delle misure a Mario Monti e ad Elsa Fornero.

Proprio quest'ultima, all'epoca del governo tecnico, fu la riforma di una riforma previdenziale che fece scivolare molto più in avanti i requisiti per lasciare il lavoro e godersi la pensione.

E negli ultimi giorni è stata chiamata da più trasmissioni televisive e radiofoniche per fornire il proprio punto di vista su cosa sia cambiato con l'introduzione di Quota 100, misura che agevola l'uscita dal lavoro.

Quota 100 attaccata da Elsa Fornero

Quota 100 è l'opzione con cui una persona che abbia compiuto 62 anni può andare in pensione a patto che abbia trentotto anni di contributi. Se l'età è più alta basterà che gli anni di lavoro registrati siano sufficienti a comporre una somma che sia pari a 100. E' una misura opzionale e ciascun lavoratore potrà scegliere di congedarsi dal lavoro con largo anticipo rispetto a quanto era disposto dalla legge Fornero, sapendo che, con buona probabilità, si troverà a percepire un assegno inferiore. Il governo, però, difende l'aver dato la possibilità di scelta e non più l'obbligo di mantenere il proprio impiego fino ad un'età avanzata come la legge in vigore prevede.

Proprio recentemente Elsa Fornero aveva definito la cosa un mero strumento di propaganda che, in realtà, non avrebbe cambiato nulla di quanto c'era.

E', però, da ospite di Un Giorno da Pecora, trasmissione radiofonica di Radio 1 che si lascia andare anche a considerazioni di carattere personale.

La nuova vita di Elsa Fornero

La Fornero è in pensione dal novembre 2018. Lo ha fatto sfruttando i privilegi dei professor universitari che lei tiene a precisare: 'Non è stato creato da me". Gli si chiede se il suo sia un assegno pensionistico d'oro e la sua risposta è un netto: "No!". Nel corso della trasmissione rivelerà, poi, che il suo assegno è al di sotto dei 4000 euro al mese, 3500 euro circa per l'esattezza.Ha detto di trascorrere questo periodo leggendo, studiando e dialogando [VIDEO], rivelando un'altra abitudine: "Quando posso vado in campagna, dove ho un orto che purtroppo mi viene danneggiato dalle lumache perché non metto nessun diserbante".Dice di dedicarsi ancora incontri di ricerca e studio, tirando una frecciata a Salvini: 'Anche se gli spiacerà mi invitano molto in zone leghiste".E sulle contestazioni: "A volte i leghisti mi aspettano fuori dai luoghi di incontro per contestarmi , ma io gli dico sempre: al governo ora ci siete voi".