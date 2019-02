Annuncio

Intervistato da Barbara Palombelli su Rete 4 a Stasera Italia, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha discusso della situazione Politica ed economica nel nostro Paese e in tutto l’Occidente, rivolgendo per l’ennesima volta un appello rivolto indistintamente a tutti gli italiani.

Nella fase conclusiva dell’intervista, infatti, preparata per l’occasione dalla conduttrice Mediaset, il Cavaliere ha nuovamente attaccato il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle, dichiarando: “Io non capisco come gli italiani non abbiano ancora aperto gli occhi e non capiscano chi sono questi signori dei Cinque Stelle. Il signor Di Maio non ha nessuna preparazione su nulla. Ha un solo talento: sa sorridere e dire bugie in televisione.

È veramente inclassificabile. Il signor Conte è una brava persona, sa baciare le mani alle signore, veste bene e poi sa anche far finta di guidare lui il governo. Quindi siamo nelle mani di persone pericolosissime per il nostro futuro, per la nostra economia, per la nostra ricchezza ma anche per la nostra libertà”.

Berlusconi: ‘Non so come si faccia a mettere l’Italia in mano ai 5 Stelle’

L’ex Presidente del Milan ha poi rivolto un appello a tutti gli italiani, a maggior ragione a quelli che non nutrirebbero più alcuna fiducia nelle istituzioni politiche e che per questo in ogni tornata elettorale si starebbero astenendo. Su questo punto, infatti, Berlusconi ha esclamato: “Non so come si faccia a mettere l’Italia in mano a questi signori qui.

Ma aprano gli occhi gli italiani. Ho già detto da Barbara D’Urso che gli italiani sono fuori di testa. Siete tutti fuori di testa! Ma anche il voto in Abruzzo lo ha dimostrato. Il 50% è rimasto a casa, astenendosi, e il 20% ha votato per i signori dei Cinque Stelle. Ma come si fa a ragionare così pensando al proprio futuro, a quello del proprio Paese, a quello dei propri figli, ai propri interessi?”.

Il Cavaliere: ‘Italiani ciechi su ciò che accade nel nostro Paese’

Il Presidente di Forza Italia ha concluso il suo intervento a Stasera Italia, inveendo contro tutti quegli italiani che continuerebbero a votare per una forza politica che, a detta di Berlusconi, non sarebbe all’altezza della situazione delicata che sta vivendo l’Italia, infatti ha detto: “Italiani svegliatevi, siete attualmente completamente ciechi rispetto a ciò che accade nel nostro Paese.

Siete una vergogna! E lo voglio dire a tutti, anche a quelli che votano male”.