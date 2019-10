Sono giorni davvero concitati per la Politica italiana e, soprattutto, per le manovre del nuovo Governo "giallorosso" formato dall'alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Tra il taglio dei parlamentari, la nota di aggiornamento al DEF, la legge di Bilancio e le ultime decisioni in materia di riforma pensioni, l'Esecutivo è chiamato alla prova dei Sondaggi politici che, fino a questo momento, non sono stati particolarmente favorevoli per i due partiti che compongono il Governo.

Intanto, sebbene sia in calo, la Lega di Matteo Salvini si mantiene saldamente al primo posto.

Per tutti questi motivi è interessante osservare nel dettaglio i dati degli ultimi sondaggi politici elettorali effettuati l'8 ottobre e ciò che emerge dal confronto tra le rilevazioni degli istituti Ixè e Ipsos, soprattutto per quanto riguarda i primi tre partiti italiani.

Sondaggi elettorali Ixè: Lega al 30%, PD al 21,9%, M5S al 20,2%

Stando agli ultimi sondaggi politici elettorali realizzati dall'istituto Ixè per la trasmissione Carta Bianca di Rai 3, la Lega si conferma ancora primo partito italiano, nonostante continui a perdere punti percentuali praticamente dalla caduta del Governo gialloverde in poi.

Il Carroccio si attesta al 30% (in lieve crescita per Ixè che lo dava a 29,7%), seguito dal Partito Democratico che ha scalzato il M5S dal secondo posto ed è salito fino al 21,9%, guadagnano 0,3 punti percentuali. I pentastellati, invece, si fermano al 20,2%, perdendo quasi un punto percentuale rispetto agli ultimi sondaggi politici Ixè.

Per quanto riguarda gli altri partiti, Fratelli d'Italia consolida il sorpasso su Forza Italia: il partito di Giorgia Meloni viene dato dalle rilevazioni Ixè all'8,6% (come il 1° ottobre), mentre gli azzurri di Berlusconi al 7,2% (+0,3 rispetto ai precedenti sondaggi).

Intanto Italia Viva di Matteo Renzi si attesta al 3,5%, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto alla scorsa settimana, mentre +Europa sfiora invece la soglia del 3%, attestandosi al 2,9% e guadagnando 0,3 punti.

Sondaggi politici Ipsos: Lega al 31,2%, PD al 20,1%, M5S al 19,6%

Il trend dei principali partiti italiani risulta identico anche secondo gli ultimi sondaggi politici elettorali Ipsos, sebbene dal confronto dei due istituti emergano percentuali leggermente differenti.

Secondo le rilevazioni effettuate dall'istituto per il programma DiMartedì di La7, la Lega di Matteo Salvini resta saldamente al primo posto, anche se in calo rispetto al recente passato, con il 31,2% di consensi. Il Pd, in crescita, segue al 20,1%, mentre il M5S scenderebbe addirittura al 19,6%.

Per quanto riguarda gli altri, anche i sondaggi politici Ipsos danno Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni davanti a Forza Italia, rispettivamente con l'8,5% e il 6,9% di consensi.

Italia Viva di Matteo Renzi, invece, è sondato al 4,2%.