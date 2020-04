Il Mes continua ad agitare le acque della politica italiana. All’indomani della decisione del Consiglio europeo, comunicata in diretta tv dal Premier Giuseppe Conte, di dare vita al cosiddetto Recovery Fund, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è tornata a suonare la carica in Parlamento, presentando insieme al suo partito un ordine del giorno alla Camera che chiedeva al Governo di “non utilizzare in alcun caso il Mes” come strumento per contrastare la gravissima crisi economica in corso.

La proposta dei meloniani è stata bocciata con un netta maggioranza, anche se sette deputati pentastellati hanno votato a favore. La delusione della Meloni è riportata tutta in un tweet in cui la pasionaria sovranista ha accusato il M5S di aver eseguito per l’ennesima volta gli “ordini del Pd”.

Conte parla di Recovery Fund ma non cita il Mes

Come appena accennato, il Presidente del Consiglio Conte, nel suo messaggio alla nazione del 23 aprile, ha concentrato la sua attenzione sul Recovery Fund, fondo di circa 320 miliardi che dovrebbe garantire un aiuto concreto a tutti i Paesi membri della Ue che ne dovessero fare richiesta nei prossimi mesi.

In attesa che le 'cancellerie' europee comunichino entro giugno i contorni di questo innovativo intervento finanziario, il Premier italiano ha potuto esultare, lasciando però in sospeso la questione del Mes, strumento che comunque non sparirà dall’agenda economica dell’Unione.

Ordine del giorno di Fratelli d’Italia contro il Mes respinto alla Camera

L’accordo raggiunto al Consiglio europeo non ha però fatto recedere Fratelli d’Italia dall’intento di sabotare politicamente il Mes.

Venerdì 24 aprile, il partito di Giorgia Meloni ha presentato alla Camera un ordine del giorno che, se approvato, avrebbe impegnato il Governo a “non utilizzare in alcun caso il Mes”.

L’odg è stato comunque bocciato sonoramente: 216 voti contrari, 119 favorevoli e 1 astenuto. Degno di nota, però, è il fatto che sette deputati pentastellati abbiano votato a favore, in contrasto con il resto della maggioranza giallorossa.

Questo è il voto appena tenutosi in Parlamento sull'odg di @FratellidItalia che diceva "l'Italia non acceda in alcun caso al Mes".

L'odg è stato respinto, ovviamente con i voti della sinistra, ma anche con quelli del M5S che anche stavolta TRADISCE ed esegue ordini Pd. Vergogna. pic.twitter.com/YI33ixZbwR — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) April 24, 2020

La rabbia di Giorgia Meloni: ‘M5S anche stavolta tradisce’

La delusione della leader di Fratelli d’Italia per il fallimento di quello che alcuni hanno definito ‘blitz’ parlamentare sul Mes, viene concentrata dalla Meloni in un tweet in cui viene riproposto un video della durata di un minuto che immortala il momento del voto in aula.

“Questo è il voto che si è appena tenuto in Parlamento sull’ordine del giorno di FdI” nel quale era scritto che il nostro Paese non avrebbe dovuto accedere in nessun caso al Mes, ha commentato la Meloni puntando il dito contro la “sinistra” che ovviamente ha votato in modo contrario, ma soprattutto contro il M5S che, ha attaccato, “anche stavolta tradisce ed esegue gli ordini del Pd. Vergogna”.