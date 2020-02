La notizia è di qualche giorno fa, ma ovviamente non può non continuare a tener banco nel mondo del Tennis internazionale. Roger Federer, costretto ad un intervento chirurgico al ginocchio destro, andrà incontro ad un lungo stop che gli farà saltare, tra l'altro, l'appuntamento con il secondo Slam di stagione al Roland Garros. Decisamente una brutta cosa per il fuoriclasse svizzero che, dopo le semifinali raggiunte agli Australian Open, aveva dichiarato di sentirsi ancora competitivo per arrivare fino in fondo nei tornei più importanti, mentre adesso lo stop forzato lo costringerà inevitabilmente a rivedere la sua preparazione.

Federer ha ringraziato i suoi fan dando loro appuntamento alla stagione sull'erba, dunque presumibilmente Halle e poi, ovviamente, Wimbledon che è uno dei suoi principali obiettivi di stagione oltre ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Tra i suoi avversari, a dichiararsi 'sorpreso e dispiaciuto' per la notizia c'è anche Djokovic.

'Sono sincero, la notizia mi ha sorpreso'

Intervistato a Dubai alla viglia del torneo Atp 500 che si disputa negli Emirati Arabi, Nole Djokovic si è soffermato su vari argomenti e, naturalmente, non poteva non fare cenno alla sfortuna capitata ad uno dei suoi più grandi rivali.

"Sono sincero, la notizia mi ha colto di sorpresa - dice Djokovic - anche se sapevo che agli Australian Open era alle prese con un infortunio. Però nessuno di noi sapeva con esattezza l'entità e che cosa esattamente avesse. Non mi piace vedere nessuna persona costretta a sottoporsi ad un'operazione chirurgica, anche perché ci sono passato e nella mia vita spero di non averne più bisogno. Per qualunque medico è una routine, per noi che li subiamo è un qualcosa di invasivo e talvolta può generare anche un trauma dal punto di vista psicologico".

Federer non è l'unico tennista fermo per problemi fisici che lo hanno costretto ad un intervento, c'è anche Kevin Anderson. "Mi rattrista vederli attraversare queste cose e spero che tornino presto. Roger è Roger, il tennis ha bisogno di lui".

'Quest'anno è iniziato nella maniera migliore'

Djokovic si è poi dichiarato soddisfatto di come sia iniziato per lui il 2020 e non potrebbe essere altrimenti.

Il fuoriclasse serbo ha vinto la Atp Cup con la nazionale e gli Australian Open, tornando in vetta al ranking Atp. "Ho vinto più volte gli Australian Open che sono il primo Slam di stagione ed è un segno che sta arrivando una grande stagione. Mi ha sempre dato molta fiducia e spero che sia così anche quest'anno. Mi sento bene e vincere tante partite mi porta ovviamente sicurezza, ma ogni torneo va affrontato come un nuovo inizio, si può perdere una partita in qualsiasi momento".